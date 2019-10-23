за вівторок щось зрушилось?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 16:52
Re: Ощадбанк
за вівторок щось зрушилось?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:12
Re: Ощадбанк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:17
Re: Ощадбанк
Шутки и сарказм в сторону, конечно же никого лучше не насиловать.
Банк все платит вовремя, нал выдается безлимитно, проводки улетают за час-два. Кредиты потихоньку Банк выдает, мк людям с приличным кред лимитом открывает.
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:20
Але є на місцях вредітєлі, які ганьблять репутацію Мого банку.
Немає на них товариша Йосипа Вісаріоновича.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:57
Правильно, Квесторе! До речі, одне з цих місць знаходиться навіть при Головному управлінні по місту Києву і Київській області на вулиці Володимирська, 27 в місті Києві, а саме ТВБВ № 10026/0533. Не розумію, чому vadymbanker вважає, що цей банк платить вчасно, якщо я отримував вклад протягом тижня. На жаль, товарища Йосипа Вісаріоновича я їм не зможу гарантувати, але на заміну запропоную, в тому числі, пана Ліноса-Александера Сісіліаноса наостанок Він є гарною кандидатурою, бо на підставі його рішень держава має розрахуватися в євро по курсу, але потім вона отримує право регресу до місцевих "вредітєлів"
Додано: Вів 22 жов, 2019 19:23
завалим пишноботів втопку!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 23 жов, 2019 23:28
вы ж писали что СЕП бесплатный?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
|