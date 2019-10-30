допоки банк очолює пишнокрад нічого не зміниться
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 жов, 2019 21:25
допоки банк очолює пишнокрад нічого не зміниться
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 26 жов, 2019 22:30
Додано: Чет 31 жов, 2019 11:42
Re: Ощадбанк
Сегодня в транспорте видел, как «карткой кыянына» через валидатор за проезд платят. При этом моя обычная бесконтактная мастер - не проходит. В чем причина?
Додано: Чет 31 жов, 2019 11:54
валидаторы наземного транспорта привязаны к муниципалке.Пышномонополия.Валидаторы скоростного трамвая, например, в ПЕРЕХОДЕ примут бесконтакт.
https://www.youtube.com/watch?v=FzIsqXBP1v0
ДЕЙСТВУЙ - ЗЛОДЕЙСТВУЙ
Додано: Чет 31 жов, 2019 11:59
Додано: Чет 31 жов, 2019 12:16
Процедура бесплатного пропуска в метро или валидации проезда в гор. транспорте картой киевлянина никакого отношения к финансовым средствам банковской карточки не имеет. Если чип к/к зарегистрирован в системе гор. транспорта - проход разрешен. Не зарегистрирован - до свиданья, и такие скандалы на проходе в метро достаточно регулярны. За проезд нигде ничего со счета не списывается, чистая статистика.
В отличие от проезда в метро по Пей-пасу, но там уже другие, отдельные терминалы.
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:19
Re: Ощадбанк
Пишут что ставки снижают
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:25
Чому не написати з якого дня і місяця...дивні люди.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 15:26
я понимаю что с сегодняшнего, но пока изменений по % не вижу...
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