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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 21:25

допоки банк очолює пишнокрад нічого не зміниться
:D
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 22:30

  greenozon написав:допоки банк очолює пишнокрад нічого не зміниться
:D

точно
вон сколько достойных не у дел
сивоха занят, но лысый вроде пока свободен
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:42

Re: Ощадбанк

Сегодня в транспорте видел, как «карткой кыянына» через валидатор за проезд платят. При этом моя обычная бесконтактная мастер - не проходит. В чем причина?
Scholar
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:54

  Scholar написав:Сегодня в транспорте видел, как «карткой кыянына» через валидатор за проезд платят. При этом моя обычная бесконтактная мастер - не проходит. В чем причина?

валидаторы наземного транспорта привязаны к муниципалке.Пышномонополия.Валидаторы скоростного трамвая, например, в ПЕРЕХОДЕ примут бесконтакт.
https://www.youtube.com/watch?v=FzIsqXBP1v0
ДЕЙСТВУЙ - ЗЛОДЕЙСТВУЙ
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:59

  Scholar написав:Сегодня в транспорте видел, как «карткой кыянына» через валидатор за проезд платят. При этом моя обычная бесконтактная мастер - не проходит. В чем причина?


В большинстве случаев это пенсионеры фиксирую свой проезд.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 12:16

  Мизантрóп написав:
  Scholar написав:Сегодня в транспорте видел, как «карткой кыянына» через валидатор за проезд платят. При этом моя обычная бесконтактная мастер - не проходит. В чем причина?

валидаторы наземного транспорта привязаны к муниципалке.Пышномонополия.Валидаторы скоростного трамвая, например, в ПЕРЕХОДЕ примут бесконтакт.

Процедура бесплатного пропуска в метро или валидации проезда в гор. транспорте картой киевлянина никакого отношения к финансовым средствам банковской карточки не имеет. Если чип к/к зарегистрирован в системе гор. транспорта - проход разрешен. Не зарегистрирован - до свиданья, и такие скандалы на проходе в метро достаточно регулярны. За проезд нигде ничего со счета не списывается, чистая статистика.
В отличие от проезда в метро по Пей-пасу, но там уже другие, отдельные терминалы.
acsir
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:19

Re: Ощадбанк

Пишут что ставки снижают
https://www.oschadbank.ua/ua/press-serv ... hnikh-osib
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:25

  isen написав:Пишут что ставки снижают
https://www.oschadbank.ua/ua/press-serv ... hnikh-osib

Чому не написати з якого дня і місяця...дивні люди.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:26

  Квесторе_поверніться написав:
  isen написав:Пишут что ставки снижают
https://www.oschadbank.ua/ua/press-serv ... hnikh-osib

Чому не написати з якого дня і місяця...дивні люди.

я понимаю что с сегодняшнего, но пока изменений по % не вижу...
isen
 
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