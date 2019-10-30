допоки банк очолює пишнокрад нічого не зміниться
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 жов, 2019 21:25
допоки банк очолює пишнокрад нічого не зміниться
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 26 жов, 2019 22:30
Додано: Чет 31 жов, 2019 11:42
Re: Ощадбанк
Сегодня в транспорте видел, как «карткой кыянына» через валидатор за проезд платят. При этом моя обычная бесконтактная мастер - не проходит. В чем причина?
Додано: Чет 31 жов, 2019 11:54
валидаторы наземного транспорта привязаны к муниципалке.Пышномонополия.Валидаторы скоростного трамвая, например, в ПЕРЕХОДЕ примут бесконтакт.
Додано: Чет 31 жов, 2019 11:59
Додано: Чет 31 жов, 2019 12:16
Процедура бесплатного пропуска в метро или валидации проезда в гор. транспорте картой киевлянина никакого отношения к финансовым средствам банковской карточки не имеет. Если чип к/к зарегистрирован в системе гор. транспорта - проход разрешен. Не зарегистрирован - до свиданья, и такие скандалы на проходе в метро достаточно регулярны. За проезд нигде ничего со счета не списывается, чистая статистика.
В отличие от проезда в метро по Пей-пасу, но там уже другие, отдельные терминалы.
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:19
Re: Ощадбанк
Пишут что ставки снижают
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:25
Чому не написати з якого дня і місяця...дивні люди.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:26
я понимаю что с сегодняшнего, но пока изменений по % не вижу...
Додано: Чет 31 жов, 2019 18:10
"... Ощадбанк упевнено зберігає лідерство на ринку строкових депозитів фізичних осіб. Загальний обсяг таких вкладів в Ощаді перевищив 74 млрд.грн., а приріст з початку року, що становить 8,5 млрд. грн. (без курсової переоцінки), є найкращим результатом серед банків України і беззаперечним свідченням довіри вкладників".
Прес-служба Ощадбанку 31.10.2019
Это с одной стороны.
А если посмотреть с другой стороны:
1)
Кассиры Ощадбанка воруют средства клиентов, а представители Ощадбанка просят суд строго их не наказывать.
2)
Экономисты Ощадбанка продают персональные данные клиентов.
3)
Ощадбанк торгует поддельной валютой.
4)
Инкассаторы Ощадбанка воруют его же горюче-смазочные материалы.
5)
Наконец, инкассаторы Ощадбанка убивают своих же коллег-инкассаторов.
Неужели эти факты тоже свидетельствуют о безграничном доверии вкладчиков к Ощадбанку?
Зараз переглядають цей форум: la9, vitaliy1111, Кочевник, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|