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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:15

Re: Ощадбанк

  Igneus написав:3) http://reyestr.court.gov.ua/Review/40862760
Ощадбанк торгует поддельной валютой.

Шо творять...зняв сьогодні пару євро на хліб з маслом...буду переживати чи не фальшиві.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:31

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:3) http://reyestr.court.gov.ua/Review/40862760
Ощадбанк торгует поддельной валютой.

Шо творять...зняв сьогодні пару євро на хліб з маслом...буду переживати чи не фальшиві.

Долари також перевіряйте :wink:
https://ukranews.com/news/598962-zhurna ... he-udalyla
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 23:20

Re: Ощадбанк

Ставки меняются с 5 ноября.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:32

на зюйд чи на вест міняють :)
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:38

Ощадбанк

На счет судебных дел, меня возмутило два, остальные пустяки, с моей точки зрения.

1. На протяжение шести лет, начальница и кассир отделения Ощадбанка в Львове с май 2008 по август 2013 украли около 2 млн грн. у вкладчиков, в основном пенсионеры. Конечно они сволочи, вроде как они все отдали пострадавшим и им дали очень мягкие приговоры. Возмущает что Банк был на их стороне в суде, а не на стороне пострадавших. Несколько пенсионеров-постращавших не дожили... После этого случая Банк ввел смс информирования по вкладам, именно после этого, я помню в августе-сентябре 13 года заработал, сначала они даже в разрез полумесяца сначала отсылали смс. По сей день приходит смс-информ. по вкладам, даже если отключен смс- информ. по карте.

2. Второй случай классический эпизод из фильмов, про аферистов. Директор казначейства Ощада, за день до купонной выплаты по ОВГЗ, переводил принадлежащему Банку бумаги на подконтрольный ему счет в ценных бумагах другому депозитарному учреждению, присваивал купонную выплату, после чего переводил обратно бумаги в Ощадбанк. Таким образом Банк недополучил прибыли на 16700000грн. Интересно, что в уголовном кодексе, данное уголовное преступление, не расценивается как кража, а расценивается как умышленное причинение ущерба. Короче афеситу срок вроде не дали, вопрос возместил ли Банку ущерб?

Если кто-то что-то знает по поводу второго случая, отпишитесь.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:54

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:По сей день приходит смс-информ. по вкладам, даже если отключен смс- информ. по карте.

Ага, в шесть утра приходит шото типа: все средства с вашего вклада успешно сняты.
90% пенсов под 70 лет СМСки не умеют читать, а остальных 10% после такого текстра инфаркт хватает :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:55

  clientage написав:
  vadymbanker написав:По сей день приходит смс-информ. по вкладам, даже если отключен смс- информ. по карте.

Ага, в шесть утра приходит шото типа: все средства с вашего вклада успешно сняты.
90% пенсов под 70 лет СМСки не умеют читать, а остальных 10% после такого текстра инфаркт хватает :mrgreen:

матёрые за год привыкли
Мизантрóп
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