Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:38

На счет судебных дел, меня возмутило два, остальные пустяки, с моей точки зрения.



1. На протяжение шести лет, начальница и кассир отделения Ощадбанка в Львове с май 2008 по август 2013 украли около 2 млн грн. у вкладчиков, в основном пенсионеры. Конечно они сволочи, вроде как они все отдали пострадавшим и им дали очень мягкие приговоры. Возмущает что Банк был на их стороне в суде, а не на стороне пострадавших. Несколько пенсионеров-постращавших не дожили... После этого случая Банк ввел смс информирования по вкладам, именно после этого, я помню в августе-сентябре 13 года заработал, сначала они даже в разрез полумесяца сначала отсылали смс. По сей день приходит смс-информ. по вкладам, даже если отключен смс- информ. по карте.



2. Второй случай классический эпизод из фильмов, про аферистов. Директор казначейства Ощада, за день до купонной выплаты по ОВГЗ, переводил принадлежащему Банку бумаги на подконтрольный ему счет в ценных бумагах другому депозитарному учреждению, присваивал купонную выплату, после чего переводил обратно бумаги в Ощадбанк. Таким образом Банк недополучил прибыли на 16700000грн. Интересно, что в уголовном кодексе, данное уголовное преступление, не расценивается как кража, а расценивается как умышленное причинение ущерба. Короче афеситу срок вроде не дали, вопрос возместил ли Банку ущерб?



Если кто-то что-то знает по поводу второго случая, отпишитесь.