Шо творять...зняв сьогодні пару євро на хліб з маслом...буду переживати чи не фальшиві.
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На счет судебных дел, меня возмутило два, остальные пустяки, с моей точки зрения.
1. На протяжение шести лет, начальница и кассир отделения Ощадбанка в Львове с май 2008 по август 2013 украли около 2 млн грн. у вкладчиков, в основном пенсионеры. Конечно они сволочи, вроде как они все отдали пострадавшим и им дали очень мягкие приговоры. Возмущает что Банк был на их стороне в суде, а не на стороне пострадавших. Несколько пенсионеров-постращавших не дожили... После этого случая Банк ввел смс информирования по вкладам, именно после этого, я помню в августе-сентябре 13 года заработал, сначала они даже в разрез полумесяца сначала отсылали смс. По сей день приходит смс-информ. по вкладам, даже если отключен смс- информ. по карте.
2. Второй случай классический эпизод из фильмов, про аферистов. Директор казначейства Ощада, за день до купонной выплаты по ОВГЗ, переводил принадлежащему Банку бумаги на подконтрольный ему счет в ценных бумагах другому депозитарному учреждению, присваивал купонную выплату, после чего переводил обратно бумаги в Ощадбанк. Таким образом Банк недополучил прибыли на 16700000грн. Интересно, что в уголовном кодексе, данное уголовное преступление, не расценивается как кража, а расценивается как умышленное причинение ущерба. Короче афеситу срок вроде не дали, вопрос возместил ли Банку ущерб?
Если кто-то что-то знает по поводу второго случая, отпишитесь.
vadymbanker написав:По сей день приходит смс-информ. по вкладам, даже если отключен смс- информ. по карте.
Ага, в шесть утра приходит шото типа: все средства с вашего вклада успешно сняты. 90% пенсов под 70 лет СМСки не умеют читать, а остальных 10% после такого текстра инфаркт хватает
Не правда, не пишите чушь. Смс о снятие приходит, только когда вкладчик получил свой вклад в отделение либо заранее отменил автопролонгацию и вклад перешел на карту в день окончания. При автопролонгации смс не приходит, к сожалению. Смс приходит при капитализации процентов, при снятие или пополнение вклада. Снова же при смс-снятие, вкладчик ожидает это смс, так как решил не лонгироаать вклад. Было бы правильно Банку отправлять смс о начисление процентов, при отключенном смс-информ. по карте, так-как при ежемесячной выплате, не понятно есть ли вклад или нет. Не доглядел Банк.
Чому не написати з якого дня і місяця...дивні люди.
Если мой банк задумает по МЗ снизить %, то будет пышно катиться ко всем чертям. Надоели все своими снижениями; куда уже по долляру ниже - и так уже за бесплатно почти. Или у нас самая безопасная и надежная страна и банк?
vadymbanker написав:По сей день приходит смс-информ. по вкладам, даже если отключен смс- информ. по карте.
Ага, в шесть утра приходит шото типа: все средства с вашего вклада успешно сняты. 90% пенсов под 70 лет СМСки не умеют читать, а остальных 10% после такого текстра инфаркт хватает
Не правда, не пишите чушь. Смс о снятие приходит, только когда вкладчик получил свой вклад в отделение либо заранее отменил автопролонгацию и вклад перешел на карту в день окончания. При автопролонгации смс не приходит, к сожалению. Смс приходит при капитализации процентов, при снятие или пополнение вклада. Снова же при смс-снятие, вкладчик ожидает это смс, так как решил не лонгироаать вклад. Было бы правильно Банку отправлять смс о начисление процентов, при отключенном смс-информ. по карте, так-как при ежемесячной выплате, не понятно есть ли вклад или нет. Не доглядел Банк.
Может для банка это и чушь, но, видимо, те кто согласовывал текст авторассылки, никогда таких смс не получали. Дословно: Z DEPOZYTU N153XXXXXXX ZNYATO SUMU 186065,34 UAH. DOVIDKA 080210800 Время получения: 5 часов 01 минута. Ни об окончании вклада, ни о переводе на карточку - ни слова. Абсолютно 100% знакомых, получивших такое сообщение, комментировали его очень нецензурно.