Це коли депо падає на картку пишуть?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:35
Re: Ощадбанк
Це коли депо падає на картку пишуть?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:47
Время получения: 5 часов 01 минута.
А средства на карте увидите не раньше начала рабочего дня.
Вас ждет несколько часов "Депозита Шредингера" - то ли он есть, то ли его уже нет
P.S. из собственного опыта
P.P.S. спокойно утром пил чай, т.к. прочитал об этом ранее на форуме. А если бы не прочитал - то наверное бы уже был седым
Бонус к депозиту + 50 грн
Промо-код B2WPL7X
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:52
Надо сделать так:
DEPOZYT N153XXXXXXX ZАVERSHENO. SUMU 186065,34 UAH BUDE VIPLACHENO NA KARTKU PROTIAGOM DNIA.
DOVIDKA 080210800
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:52
Re: Ощадбанк
Читал в новостях про такие фокусы персонала не только в Ощаде.
Именно поэтому открываю вклады в банках, у которых есть интернет-банк.
Бонус к депозиту + 50 грн
Промо-код B2WPL7X
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