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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:35
acsir написав:
Z DEPOZYTU N153XXXXXXX ZNYATO SUMU 186065,34 UAH.
DOVIDKA 080210800
Время получения: 5 часов 01 минута.
Це коли депо падає на картку пишуть?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:47
Квесторе_поверніться написав: acsir написав:
Z DEPOZYTU N153XXXXXXX ZNYATO SUMU 186065,34 UAH.
DOVIDKA 080210800
Время получения: 5 часов 01 минута.
Це коли депо падає на картку пишуть?
Время получения: 5 часов 01 минута.
А средства на карте увидите не раньше начала рабочего дня.
Вас ждет несколько часов "Депозита Шредингера" - то ли он есть, то ли его уже нет
P.S. из собственного опыта
P.P.S. спокойно утром пил чай, т.к. прочитал об этом ранее на форуме. А если бы не прочитал - то наверное бы уже был седым
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:52
Квесторе_поверніться написав: acsir написав:
Z DEPOZYTU N153XXXXXXX ZNYATO SUMU 186065,34 UAH.
DOVIDKA 080210800
Время получения: 5 часов 01 минута.
Це коли депо падає на картку пишуть?
Надо сделать так:
DEPOZYT N153XXXXXXX ZАVERSHENO. SUMU 186065,34 UAH BUDE VIPLACHENO NA KARTKU PROTIAGOM DNIA.
DOVIDKA 080210800
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Obval_Defoltovich
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:52
vadymbanker написав:
1. На протяжение шести лет, начальница и кассир отделения Ощадбанка в Львове с май 2008 по август 2013 украли около 2 млн грн. у вкладчиков, в основном пенсионеры. Конечно они сволочи, вроде как они все отдали пострадавшим и им дали очень мягкие приговоры. Возмущает что Банк был на их стороне в суде, а не на стороне пострадавших. Несколько пенсионеров-постращавших не дожили... После этого случая Банк ввел смс информирования по вкладам, именно после этого, я помню в августе-сентябре 13 года заработал, сначала они даже в разрез полумесяца сначала отсылали смс. По сей день приходит смс-информ. по вкладам, даже если отключен смс- информ. по карте.
Читал в новостях про такие фокусы персонала не только в Ощаде.
Именно поэтому открываю вклады в банках, у которых есть интернет-банк.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:56
Какие теперь будут ставки по валютным вкладам - есть инфо? И куда деваться с Ощада - В Симу?
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:26
0800
Obval_Defoltovich написав:
Надо сделать так:
DEPOZYT N153XXXXXXX ZАVERSHENO. SUMU 186065,34 UAH BUDE VIPLACHENO NA KARTKU PROTIAGOM DNIA.
DOVIDKA 080210800
210800 любой ощАдник должен помнить наизусть
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:30
ramaz написав:
Читал в новостях про такие фокусы персонала не только в Ощаде.
Именно поэтому открываю вклады в банках, у которых есть интернет-банк.
Имхо с кодом от минфина такие опасения не так страшны.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:40
Obval_Defoltovich написав: Квесторе_поверніться написав: acsir написав:
Z DEPOZYTU N153XXXXXXX ZNYATO SUMU 186065,34 UAH.
DOVIDKA 080210800
Время получения: 5 часов 01 минута.
Це коли депо падає на картку пишуть?
Надо сделать так:
DEPOZYT N153XXXXXXX ZАVERSHENO. SUMU 186065,34 UAH BUDE VIPLACHENO NA KARTKU PROTIAGOM DNIA.
DOVIDKA 080210800
Во-первых человек это сообщение ожидает, так-как только он решает получать ему его или нет, смс может прийти только в конкретный ожидаемый день. Во-вторых в течения дня в день окончания депозит из ощад24 НЕ пропадает, он остается с нулевым балансов, следовательно можно сформировать бесплатно выписку с пк версии инет банкинга. В третих, вы хотите чтоб смс отправлялась в 9:15 утра, когда есть риск что его мог украсть кассир, так-как 5:01 утра его физически не могут украсть, отделения закрыты, к программам доступа нет.
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vadymbanker
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