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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1564156515661567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:35

Re: Ощадбанк

  acsir написав:Z DEPOZYTU N153XXXXXXX ZNYATO SUMU 186065,34 UAH.
DOVIDKA 080210800
Время получения: 5 часов 01 минута.

Це коли депо падає на картку пишуть?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:47

  Квесторе_поверніться написав:
  acsir написав:Z DEPOZYTU N153XXXXXXX ZNYATO SUMU 186065,34 UAH.
DOVIDKA 080210800
Время получения: 5 часов 01 минута.

Це коли депо падає на картку пишуть?

Время получения: 5 часов 01 минута.
А средства на карте увидите не раньше начала рабочего дня. :)
Вас ждет несколько часов "Депозита Шредингера" - то ли он есть, то ли его уже нет :mrgreen:
P.S. из собственного опыта
P.P.S. спокойно утром пил чай, т.к. прочитал об этом ранее на форуме. А если бы не прочитал - то наверное бы уже был седым
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:52

  Квесторе_поверніться написав:
  acsir написав:Z DEPOZYTU N153XXXXXXX ZNYATO SUMU 186065,34 UAH.
DOVIDKA 080210800
Время получения: 5 часов 01 минута.

Це коли депо падає на картку пишуть?


Надо сделать так:
DEPOZYT N153XXXXXXX ZАVERSHENO. SUMU 186065,34 UAH BUDE VIPLACHENO NA KARTKU PROTIAGOM DNIA.
DOVIDKA 080210800
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:52

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:1. На протяжение шести лет, начальница и кассир отделения Ощадбанка в Львове с май 2008 по август 2013 украли около 2 млн грн. у вкладчиков, в основном пенсионеры. Конечно они сволочи, вроде как они все отдали пострадавшим и им дали очень мягкие приговоры. Возмущает что Банк был на их стороне в суде, а не на стороне пострадавших. Несколько пенсионеров-постращавших не дожили... После этого случая Банк ввел смс информирования по вкладам, именно после этого, я помню в августе-сентябре 13 года заработал, сначала они даже в разрез полумесяца сначала отсылали смс. По сей день приходит смс-информ. по вкладам, даже если отключен смс- информ. по карте.

Читал в новостях про такие фокусы персонала не только в Ощаде.
Именно поэтому открываю вклады в банках, у которых есть интернет-банк.
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:56

Какие теперь будут ставки по валютным вкладам - есть инфо? И куда деваться с Ощада - В Симу?
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:26

Re: Ощадбанк

  Obval_Defoltovich написав:Надо сделать так:
DEPOZYT N153XXXXXXX ZАVERSHENO. SUMU 186065,34 UAH BUDE VIPLACHENO NA KARTKU PROTIAGOM DNIA.
DOVIDKA 080210800
0800210800 любой ощАдник должен помнить наизусть :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:30

  ramaz написав:Читал в новостях про такие фокусы персонала не только в Ощаде.
Именно поэтому открываю вклады в банках, у которых есть интернет-банк.


Имхо с кодом от минфина такие опасения не так страшны.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:40

Re: Ощадбанк

Obval_Defoltovich написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  acsir написав:Z DEPOZYTU N153XXXXXXX ZNYATO SUMU 186065,34 UAH.
DOVIDKA 080210800
Время получения: 5 часов 01 минута.

Це коли депо падає на картку пишуть?


Надо сделать так:
DEPOZYT N153XXXXXXX ZАVERSHENO. SUMU 186065,34 UAH BUDE VIPLACHENO NA KARTKU PROTIAGOM DNIA.
DOVIDKA 080210800
Во-первых человек это сообщение ожидает, так-как только он решает получать ему его или нет, смс может прийти только в конкретный ожидаемый день. Во-вторых в течения дня в день окончания депозит из ощад24 НЕ пропадает, он остается с нулевым балансов, следовательно можно сформировать бесплатно выписку с пк версии инет банкинга. В третих, вы хотите чтоб смс отправлялась в 9:15 утра, когда есть риск что его мог украсть кассир, так-как 5:01 утра его физически не могут украсть, отделения закрыты, к программам доступа нет.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:07

Ощадбанк підтримує дії регулятора щодо пом’якшення монетарної політики і знижує відсоткові ставки в діапазоні від 0,25 до 0,5 відсоткових пункти за депозитами фізичних осіб у гривні та доларах США.

https://news.finance.ua/ua/news/-/45912 ... my-fizosib
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greenozon
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