Це коли депо падає на картку пишуть?
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:35
Re: Ощадбанк
Це коли депо падає на картку пишуть?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:47
Время получения: 5 часов 01 минута.
А средства на карте увидите не раньше начала рабочего дня.
Вас ждет несколько часов "Депозита Шредингера" - то ли он есть, то ли его уже нет
P.S. из собственного опыта
P.P.S. спокойно утром пил чай, т.к. прочитал об этом ранее на форуме. А если бы не прочитал - то наверное бы уже был седым
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:52
Надо сделать так:
DEPOZYT N153XXXXXXX ZАVERSHENO. SUMU 186065,34 UAH BUDE VIPLACHENO NA KARTKU PROTIAGOM DNIA.
DOVIDKA 080210800
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:52
Re: Ощадбанк
Читал в новостях про такие фокусы персонала не только в Ощаде.
Именно поэтому открываю вклады в банках, у которых есть интернет-банк.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:56
Какие теперь будут ставки по валютным вкладам - есть инфо? И куда деваться с Ощада - В Симу?
Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:26
Re: Ощадбанк
Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:30
Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:40
Re: Ощадбанк
Во-первых человек это сообщение ожидает, так-как только он решает получать ему его или нет, смс может прийти только в конкретный ожидаемый день. Во-вторых в течения дня в день окончания депозит из ощад24 НЕ пропадает, он остается с нулевым балансов, следовательно можно сформировать бесплатно выписку с пк версии инет банкинга. В третих, вы хотите чтоб смс отправлялась в 9:15 утра, когда есть риск что его мог украсть кассир, так-как 5:01 утра его физически не могут украсть, отделения закрыты, к программам доступа нет.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:07
Ощадбанк підтримує дії регулятора щодо пом’якшення монетарної політики і знижує відсоткові ставки в діапазоні від 0,25 до 0,5 відсоткових пункти за депозитами фізичних осіб у гривні та доларах США.
https://news.finance.ua/ua/news/-/45912 ... my-fizosib
+50грн !
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:06
Вы так яростно защищаете явно неудачную формулировку, как будто Вы её автор.
Во первых, клиент может ожидать сообщение, что завтра, в день окончания депозита, он может получить деньги в кассе, или на следующий день они будут переведены на его карту N XXX... Взамен он получает сообщение, что деньги УЖЕ СНЯТЫ !!!
Во вторых, многие пенсионеры не имеют компьютера, не пользуются И-банком, и уж точно единицы из них побегут делать выписку в пять часов утра.
В третьих, если система может делать перевод на карту в пять часов ночи, почему не сделать это в три часа? А в пять их уже снимут с карточки в банкомате 24/7. Каким способом, это уже другой разговор, но врядли над этим будет размышлять человек, получивший сообщение о СНЯТИИ его денег.
Кстати, Вы в курсе, что во многих отделениях пин коды пенсионных карт записаны у кассиров на листочке? А пенсионеры могут их вообще не знать?
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