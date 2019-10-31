Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:06

vadymbanker написав: Во-первых человек это сообщение ожидает, так-как только он решает получать ему его или нет, смс может прийти только в конкретный ожидаемый день. Во-вторых в течения дня в день окончания депозит из ощад24 НЕ пропадает, он остается с нулевым балансов, следовательно можно сформировать бесплатно выписку с пк версии инет банкинга. В третих, вы хотите чтоб смс отправлялась в 9:15 утра, когда есть риск что его мог украсть кассир, так-как 5:01 утра его физически не могут украсть, отделения закрыты, к программам доступа нет. Во-первых человек это сообщение ожидает, так-как только он решает получать ему его или нет, смс может прийти только в конкретный ожидаемый день. Во-вторых в течения дня в день окончания депозит из ощад24 НЕ пропадает, он остается с нулевым балансов, следовательно можно сформировать бесплатно выписку с пк версии инет банкинга. В третих, вы хотите чтоб смс отправлялась в 9:15 утра, когда есть риск что его мог украсть кассир, так-как 5:01 утра его физически не могут украсть, отделения закрыты, к программам доступа нет.

Вы так яростно защищаете явно неудачную формулировку, как будто Вы её автор.Во первых, клиент может ожидать сообщение, что завтра, в день окончания депозита, он может получить деньги в кассе, или на следующий день они будут переведены на его карту N XXX... Взамен он получает сообщение, что деньги УЖЕ СНЯТЫ !!!Во вторых, многие пенсионеры не имеют компьютера, не пользуются И-банком, и уж точно единицы из них побегут делать выписку в пять часов утра.В третьих, если система может делать перевод на карту в пять часов ночи, почему не сделать это в три часа? А в пять их уже снимут с карточки в банкомате 24/7. Каким способом, это уже другой разговор, но врядли над этим будет размышлять человек, получивший сообщение о СНЯТИИ его денег.Кстати, Вы в курсе, что во многих отделениях пин коды пенсионных карт записаны у кассиров на листочке? А пенсионеры могут их вообще не знать?