acsir написав:Кстати, Вы в курсе, что во многих отделениях пин коды пенсионных карт записаны у кассиров на листочке? А пенсионеры могут их вообще не знать?
Ага, я вот тож недавно прозрел... о такой услуге в отделении у меня под домом Просто кристально честные тёти-кассиры помагают пенсам. Но я их знаю уже лет 15, не посадили ж А про др. фичи при назначении ПИНа я боюсь вслух и говорить. Типа. - вы у нас карту получали - ага - ну тада давайте попробуем ввести ПИН хххх - ооо, подошло
acsir написав:Кстати, Вы в курсе, что во многих отделениях пин коды пенсионных карт записаны у кассиров на листочке? А пенсионеры могут их вообще не знать?
Ага, я вот тож недавно прозрел... о такой услуге в отделении у меня под домом Просто кристально честные тёти-кассиры помагают пенсам. Но я их знаю уже лет 15, не посадили ж
Зауважив що з іменної карти Пишки в касі дають євро без введення піна. А з неіменної карти Пишки пін потрібно вводити.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
acsir написав:Кстати, Вы в курсе, что во многих отделениях пин коды пенсионных карт записаны у кассиров на листочке? А пенсионеры могут их вообще не знать?
Ага, я вот тож недавно прозрел... о такой услуге в отделении у меня под домом Просто кристально честные тёти-кассиры помагают пенсам. Но я их знаю уже лет 15, не посадили ж А про др. фичи при назначении ПИНа я боюсь вслух и говорить. Типа. - вы у нас карту получали - ага - ну тада давайте попробуем ввести ПИН хххх - ооо, подошло