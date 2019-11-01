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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1565156615671568

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:15

Re: Ощадбанк

  acsir написав:Кстати, Вы в курсе, что во многих отделениях пин коды пенсионных карт записаны у кассиров на листочке? А пенсионеры могут их вообще не знать?

Ага, я вот тож недавно прозрел... о такой услуге в отделении у меня под домом :)
Просто кристально честные тёти-кассиры помагают пенсам. Но я их знаю уже лет 15, не посадили ж :)
А про др. фичи при назначении ПИНа я боюсь вслух и говорить.
Типа.
- вы у нас карту получали
- ага
- ну тада давайте попробуем ввести ПИН хххх
- ооо, подошло
:lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:20

  clientage написав:
  acsir написав:Кстати, Вы в курсе, что во многих отделениях пин коды пенсионных карт записаны у кассиров на листочке? А пенсионеры могут их вообще не знать?

Ага, я вот тож недавно прозрел... о такой услуге в отделении у меня под домом :)
Просто кристально честные тёти-кассиры помагают пенсам. Но я их знаю уже лет 15, не посадили ж :)

Зауважив що з іменної карти Пишки в касі дають євро без введення піна.
А з неіменної карти Пишки пін потрібно вводити.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:24

  clientage написав:
  acsir написав:Кстати, Вы в курсе, что во многих отделениях пин коды пенсионных карт записаны у кассиров на листочке? А пенсионеры могут их вообще не знать?

Ага, я вот тож недавно прозрел... о такой услуге в отделении у меня под домом :)
Просто кристально честные тёти-кассиры помагают пенсам. Но я их знаю уже лет 15, не посадили ж :)
А про др. фичи при назначении ПИНа я боюсь вслух и говорить.
Типа.
- вы у нас карту получали
- ага
- ну тада давайте попробуем ввести ПИН хххх
- ооо, подошло
:lol:

жесть! подаю резюме)) https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/1/653256/
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:42

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 22:44

  Мизантрóп написав:жесть! подаю резюме)) https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/1/653256/

Вообщем 9 членов, в т.ч. 6 независимых членов и 3 члена от государства -- отето чудище :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 08:42

  clientage написав:
  Мизантрóп написав:жесть! подаю резюме)) https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/1/653256/

Вообщем 9 членов, в т.ч. 6 независимых членов и 3 члена от государства -- отето чудище :mrgreen:
где посмотреть % по валютным счетам , ранее было 2 по баксу,1 по евро
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:34

Re: Ощадбанк

  sens написав:где посмотреть % по валютным счетам , ранее было 2 по баксу,1 по евро

- на залишок коштів на рахунку за послугою "Мобільні заощадження"
9% (для рахунків в гривні)
2% (для рахунків в доларах США)
1% (для рахунків в євро)
Отут у чинних тарифах, вкладка Загальні, зверху
https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... aryf-inshe
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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