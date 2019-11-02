|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:38
balance написав:
а не підкажете де побачити баланс по мобільних заощадженнях, а то учора закинув пробну сотку зелених і тепер не їм не сплю, не знаю де вона))
смело жмите на номер счёта и будет вам счастье
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 941
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 02 лис, 2019 21:45
усім дякую за відповідь, врятували мій сон))
-
balance
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 24.12.16
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|