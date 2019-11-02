смело жмите на номер счёта и будет вам счастье
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:38
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:57
Ощадбанк
МЗ это прелесть, как-то сделка купли/продаже была в глуше Днепропетровской области и $75k, прямо в сельском отделение Ощада внес на карту, конечно мой вип менеджер их предупредила, как спокойно было ехать домой 350км. Пол года подержал на МЗ, 600 баксов. Чтобы кто не говорил, лучший банк в Украине.
Додано: Суб 02 лис, 2019 23:08
Re: Ощадбанк
Из-за вас разлил последний глоток чая на клаву. Не шутите так больше
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 лис, 2019 23:51
Re: Ощадбанк
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