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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:38

  balance написав:а не підкажете де побачити баланс по мобільних заощадженнях, а то учора закинув пробну сотку зелених і тепер не їм не сплю, не знаю де вона))

смело жмите на номер счёта и будет вам счастье :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 21:45

усім дякую за відповідь, врятували мій сон))
balance
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:57

Ощадбанк

МЗ это прелесть, как-то сделка купли/продаже была в глуше Днепропетровской области и $75k, прямо в сельском отделение Ощада внес на карту, конечно мой вип менеджер их предупредила, как спокойно было ехать домой 350км. Пол года подержал на МЗ, 600 баксов. Чтобы кто не говорил, лучший банк в Украине.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 23:08

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Чтобы кто не говорил, лучший банк в Украине

Из-за вас разлил последний глоток чая на клаву. Не шутите так больше :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 23:51

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  vadymbanker написав:Чтобы кто не говорил, лучший банк в Украине

Из-за вас разлил последний глоток чая на клаву. Не шутите так больше :lol: :lol:
Пейте с трубочки и не пейте над Клавдией чай.
Какой же лучший банк в Украине с вашей точки зрения?
vadymbanker
 
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