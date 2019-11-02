смело жмите на номер счёта и будет вам счастье
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:38
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:57
Ощадбанк
МЗ это прелесть, как-то сделка купли/продаже была в глуше Днепропетровской области и $75k, прямо в сельском отделение Ощада внес на карту, конечно мой вип менеджер их предупредила, как спокойно было ехать домой 350км. Пол года подержал на МЗ, 600 баксов. Чтобы кто не говорил, лучший банк в Украине.
Додано: Суб 02 лис, 2019 23:08
Re: Ощадбанк
Из-за вас разлил последний глоток чая на клаву. Не шутите так больше
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 лис, 2019 23:51
Re: Ощадбанк
Додано: Нед 03 лис, 2019 00:11
Re: Ощадбанк
Нет такого У каждой банки куча недостатков на фоне некоторых преимуществ.
Куча критериев отбора. Но я рассматриваю только банки с ИБ
В первой 5ке у меня:
Альфа и Аваль - борются за 1е место, ТАС - точно после них, Конкорд - здесь не последний, ну и ОТП, наверное, -- они мне кружку подарили
Ощад може замыкает 1ю десятку, и то, благодаря тока ВИП-отделению на Хрещатике
А недавно вот столкнулся с... одним его гадючником на Харьковском, так вот думаю отодвинуть ощАд куданить за Универсал, ближе к Аккорду
... делайте хоть что-нибудь!
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