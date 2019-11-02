смело жмите на номер счёта и будет вам счастье
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:38
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:57
Ощадбанк
МЗ это прелесть, как-то сделка купли/продаже была в глуше Днепропетровской области и $75k, прямо в сельском отделение Ощада внес на карту, конечно мой вип менеджер их предупредила, как спокойно было ехать домой 350км. Пол года подержал на МЗ, 600 баксов. Чтобы кто не говорил, лучший банк в Украине.
Додано: Суб 02 лис, 2019 23:08
Re: Ощадбанк
Из-за вас разлил последний глоток чая на клаву. Не шутите так больше
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 лис, 2019 23:51
Re: Ощадбанк
Додано: Нед 03 лис, 2019 00:11
Re: Ощадбанк
Нет такого У каждой банки куча недостатков на фоне некоторых преимуществ.
Куча критериев отбора. Но я рассматриваю только банки с ИБ
В первой 5ке у меня:
Альфа и Аваль - борются за 1е место, ТАС - точно после них, Конкорд - здесь не последний, ну и ОТП, наверное, -- они мне кружку подарили
Ощад може замыкает 1ю десятку, и то, благодаря тока ВИП-отделению на Хрещатике
А недавно вот столкнулся с... одним его гадючником на Харьковском, так вот думаю отодвинуть ощАд куданить за Универсал, ближе к Аккорду
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 03 лис, 2019 02:32
Спасибо, что предупредили, а то сел за комп с чаем в кружке, подаренной Астра-банком, и мог бы от неожиданности опрокинуть ее содержимое на клавиатуру
Зашел как-то именно в это отделение проценты по депозитному договору с карты получить ( около 50$ ), но не тут-то было. Самоуверенная кассирша сразу-же начала отшивать, что я ... не заказал эту чрезвычайно большую для лимита их кассы сумму. Поскольку, к сожалению, депозитный договор именно в этот день я с собой не взял, то спорить не стал, а лишь предупредил, что в следующий раз, если повторится такое, то влеплю пеню, чтоб неповадно было. Но потом, чтобы не терять время, за процентами ходил в главный офис на Госпитальной, где о предзаказе не заикались.
Я уже задвинул ощАД почти полностью туда, откуда обратной дороги нет. Единственная связь осталась из-за социальной выплаты, но там пока закон не позволяет уйти из ощАДа.
А эту ветку ощАД читает. На днях наяривали на мобильный с предложением подключить интернет-банкинг для контроля социальной выплаты "всего за 5 гривен в месяц".
Отвечаю - не дам и 5 гривен, а если потеряется социальная выплата, то даже буду этому рад, так как появится еще одна возможность подучить в суде не только ощАД, но и гадючник, который ее платит
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