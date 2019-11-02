Додано: Нед 03 лис, 2019 02:32

clientage написав: vadymbanker написав: Чтобы кто не говорил, лучший банк в Украине Чтобы кто не говорил, лучший банк в Украине

Из-за вас разлил последний глоток чая на клаву. Не шутите так больше Из-за вас разлил последний глоток чая на клаву. Не шутите так больше

clientage написав: ну и ОТП, наверное, -- они мне кружку подарили ну и ОТП, наверное, -- они мне кружку подарили

clientage написав: Ощад може замыкает 1ю десятку, и то, благодаря тока ВИП-отделению на Хрещатике Ощад може замыкает 1ю десятку, и то, благодаря тока ВИП-отделению на Хрещатике

clientage написав: А недавно вот столкнулся с... одним его гадючником на Харьковском, так вот думаю отодвинуть ощАд куданить А недавно вот столкнулся с... одним его гадючником на Харьковском, так вот думаю отодвинуть ощАд куданить

Спасибо, что предупредили, а то сел за комп с чаем в кружке, подаренной Астра-банком, и мог бы от неожиданности опрокинуть ее содержимое на клавиатуруЗашел как-то именно в это отделение проценты по депозитному договору с карты получить ( около 50$ ), но не тут-то было. Самоуверенная кассирша сразу-же начала отшивать, что я ... не заказал эту чрезвычайно большую для лимита их кассы сумму. Поскольку, к сожалению, депозитный договор именно в этот день я с собой не взял, то спорить не стал, а лишь предупредил, что в следующий раз, если повторится такое, то влеплю пеню, чтоб неповадно было. Но потом, чтобы не терять время, за процентами ходил в главный офис на Госпитальной, где о предзаказе не заикались.Я уже задвинул ощАД почти полностью туда, откуда обратной дороги нет. Единственная связь осталась из-за социальной выплаты, но там пока закон не позволяет уйти из ощАДа.А эту ветку ощАД читает. На днях наяривали на мобильный с предложением подключить интернет-банкинг для контроля социальной выплаты "всего за 5 гривен в месяц".Отвечаю - не дам и 5 гривен, а если потеряется социальная выплата, то даже буду этому рад, так как появится еще одна возможность подучить в суде не только ощАД, но и гадючник, который ее платит