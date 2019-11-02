смело жмите на номер счёта и будет вам счастье
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:38
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:57
Ощадбанк
МЗ это прелесть, как-то сделка купли/продаже была в глуше Днепропетровской области и $75k, прямо в сельском отделение Ощада внес на карту, конечно мой вип менеджер их предупредила, как спокойно было ехать домой 350км. Пол года подержал на МЗ, 600 баксов. Чтобы кто не говорил, лучший банк в Украине.
Додано: Суб 02 лис, 2019 23:08
Re: Ощадбанк
Из-за вас разлил последний глоток чая на клаву. Не шутите так больше
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 лис, 2019 23:51
Re: Ощадбанк
Додано: Нед 03 лис, 2019 00:11
Re: Ощадбанк
Нет такого У каждой банки куча недостатков на фоне некоторых преимуществ.
Куча критериев отбора. Но я рассматриваю только банки с ИБ
В первой 5ке у меня:
Альфа и Аваль - борются за 1е место, ТАС - точно после них, Конкорд - здесь не последний, ну и ОТП, наверное, -- они мне кружку подарили
Ощад може замыкает 1ю десятку, и то, благодаря тока ВИП-отделению на Хрещатике
А недавно вот столкнулся с... одним его гадючником на Харьковском, так вот думаю отодвинуть ощАд куданить за Универсал, ближе к Аккорду
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 03 лис, 2019 02:32
Спасибо, что предупредили, а то сел за комп с чаем в кружке, подаренной Астра-банком, и мог бы от неожиданности опрокинуть ее содержимое на клавиатуру
Зашел как-то именно в это отделение проценты по депозитному договору с карты получить ( около 50$ ), но не тут-то было. Самоуверенная кассирша сразу-же начала отшивать, что я ... не заказал эту чрезвычайно большую для лимита их кассы сумму. Поскольку, к сожалению, депозитный договор именно в этот день я с собой не взял, то спорить не стал, а лишь предупредил, что в следующий раз, если повторится такое, то влеплю пеню, чтоб неповадно было. Но потом, чтобы не терять время, за процентами ходил в главный офис на Госпитальной, где о предзаказе не заикались.
Я уже задвинул ощАД почти полностью туда, откуда обратной дороги нет. Единственная связь осталась из-за социальной выплаты, но там пока закон не позволяет уйти из ощАДА.
А эту ветку ощАД читает. На днях наяривали на мобильный с предложением подключить интернет-банкинг для контроля социальной выплаты "всего за 5 гривен в месяц".
Отвечаю - не дам и 5 гривен, а если потеряется социальная выплата, то даже буду этому рад, так как появится еще одна возможность подучить в суде не только ощАД, но и тех, кто навязал через него и осуществляет эту выплату
Додано: Нед 03 лис, 2019 11:29
Re: Ощадбанк
Вопрос не в какой-то фригидной кассирш в ощаде, с ними надо у меня говорить. Вопрос, в том что Альфа, Тас, - пузырь. Аваль стабилен, но мизерная доходность(на хрен они нужны со своими 12-14 годовых), отп нехлохой, но опять же мизирная доходность, конкорд - это дыра как Михайловский. У всех банках с иностранным капиталам дешевые иностранные деньги, укрсиб платят в гривне 5.2% годовых, и совсем прекратил принимать вклады в долл и евро! А ощад, лучшая карта в Украине, экономка, гривна, долл, евро, не говоря уже платинум карта всего за 750грн в год!! Это 62.50 в месяц!! И вы вип клиент со всеми вип менеджерами и отделениями. Ставки по вкладам хорошие, в гривне 16,5-17 согласовывают, в долл 5-5.25. мз9,2,1, бесплатные сэп, до 5000, свыше 0.5% мкс 500грн, тоже неплохо, терминалы 24/7, банкоматы и партнерская бесплатная сеть, и все это с гарантией 100% вкладов. Пока есть Украина, будет ощад, это 100%. Зарплатные проекты нбу, разведка, контрразведка, прокуратора, полиция, аэс, все в ощаде, этот банк стратегически важен.
Додано: Нед 03 лис, 2019 11:50
Re: Ощадбанк
Был такой банк "АК АПБ Украина" (как Ощад - правонаследник советского сбера, так "Украина" - также правонаследник одного из 6 государственных советских - агропробанка) через него шли правительственные гарантии и много чего государственного. И тоже махина была - пожалуй даже посильнее Ощада, уступая ему только по количеству отделений, обгоняя по качеству. И тоже была такая фраза "пока есть Украина будут АК АПБ Украина". Но... "никогда не говори никогда".
Додано: Нед 03 лис, 2019 11:50
Re: Ощадбанк
|