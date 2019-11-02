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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1567156815691570

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:05

ощАд -- отстой

  vadymbanker написав:Вопрос не в какой-то фригидной кассирш в ощаде, с ними надо у меня говорить. Вопрос, в том что Альфа, Тас, - пузырь. Аваль стабилен, но мизерная доходность(на хрен они нужны со своими 12-14 годовых), отп нехлохой, но опять же мизирная доходность, конкорд - это дыра как Михайловский. У всех банках с иностранным капиталам дешевые иностранные деньги, укрсиб платят в гривне 5.2% годовых, и совсем прекратил принимать вклады в долл и евро! А ощад, лучшая карта в Украине, экономка, гривна, долл, евро, не говоря уже платинум карта всего за 750грн в год!! Это 62.50 в месяц!! И вы вип клиент со всеми вип менеджерами и отделениями. Ставки по вкладам хорошие, в гривне 16,5-17 согласовывают, в долл 5-5.25. мз9,2,1, бесплатные сэп, до 5000, свыше 0.5% мкс 500грн, тоже неплохо, терминалы 24/7, банкоматы и партнерская бесплатная сеть, и все это с гарантией 100% вкладов. Пока есть Украина, будет ощад, это 100%. Зарплатные проекты нбу, разведка, контрразведка, прокуратора, полиция, аэс, все в ощаде, этот банк стратегически важен.

Я во всех своих банках обслуживаю карты бесплатно, и сам статус карты мне абсолютно по-барабану. Хотя мои любимые банки через год уже сами тулят мне нашару Голды и Платинумы :) Почти везде я уже ВИП или клиент с привелиг-ым обслуживанием (персонал узнаёт в лицо) Банки юзаю не тока ради ставок, и меньше чем по 18% с ежемес. пока не размещаюсь :) СЭП с лимитом 5000 -- смешно, меньше чем 150К/дн и не рассматриваю. А комисс 1% за сторонний р2р эт вааще -- отстой, особенно для госбанка. Наличка в кэшлес-Украине :mrgreen: особо и не нужна (тут есть ньюансы, особенно для периферии :() А на счет "пока есть Украина будет и Ощад" я уже знаю по возврату вкладов СыРыСыРы, мне до сих пор БС должна 2000 рублей -- моё приданное на свадьбу от родаков под 3% в Сберкассе :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:07

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все решта для віпбомжиків :)
тіпа в ПБ голда
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