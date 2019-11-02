А чо по 5К мона, а по 150к уже низзя? Маё, шо хочу то и ворочу
И я не говорил, шо каждый день 150К. Уже и 150К мало, нуна 500К
А вот как вы у Мони или вот в Шапито под фонд по б/н размещаетесь? Там КБ 0.6% дают за это
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2019 21:59
А чо по 5К мона, а по 150к уже низзя? Маё, шо хочу то и ворочу
И я не говорил, шо каждый день 150К. Уже и 150К мало, нуна 500К
А вот как вы у Мони или вот в Шапито под фонд по б/н размещаетесь? Там КБ 0.6% дают за это
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 03 лис, 2019 22:00
Мне пока по 150К хватает
... делайте хоть что-нибудь!
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