RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1568156915701571

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 21:59

  Alex2007 написав:
  clientage написав:СЭП с лимитом 5000 -- смешно, меньше чем 150К/дн и не рассматриваю


какая необходимость может быть у физлица, даже ФЛП ежедневно гонять по 150 000 грн. ?

А чо по 5К мона, а по 150к уже низзя? Маё, шо хочу то и ворочу :)
И я не говорил, шо каждый день 150К. Уже и 150К мало, нуна 500К
А вот как вы у Мони или вот в Шапито под фонд по б/н размещаетесь? Там КБ 0.6% дают за это :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29477
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2356 раз.
Подякували: 3408 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 22:00

  Квесторе_поверніться написав:Сlientage, в які банки можете більше Фонда скласти?
Чисто психологічно Пишка для цієї цілі найбільше підходить. Ні?

Мне пока по 150К хватает :oops:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29477
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2356 раз.
Подякували: 3408 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1568156915701571
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: DIVRC, J, vika_barabash і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.