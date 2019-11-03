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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1568156915701571 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 479 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 144 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 129 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 99 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 63 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 479 Додано: Нед 03 лис, 2019 23:40 balance написав: а не підкажете де побачити баланс по мобільних заощадженнях, а то учора закинув пробну сотку зелених і тепер не їм не сплю, не знаю де вона)) а не підкажете де побачити баланс по мобільних заощадженнях, а то учора закинув пробну сотку зелених і тепер не їм не сплю, не знаю де вона))

Я в Телеграм бота запитую @OshadBot Я в Телеграм бота запитую @OshadBot KVV Повідомлень: 201 З нами з: 29.11.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 00:11 KVV написав: balance написав: а не підкажете де побачити баланс по мобільних заощадженнях, а то учора закинув пробну сотку зелених і тепер не їм не сплю, не знаю де вона)) а не підкажете де побачити баланс по мобільних заощадженнях, а то учора закинув пробну сотку зелених і тепер не їм не сплю, не знаю де вона))

Я в Телеграм бота запитую @OshadBot Я в Телеграм бота запитую @OshadBot

Все ж @Os c hadbot - написали на німецький манер. Цікаво, чи є у цьому якийсь посил? Все ж @Oshadbot - написали на німецький манер. Цікаво, чи є у цьому якийсь посил? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3707 З нами з: 18.08.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 474 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 00:16 Re: Ощадбанк clientage написав: vadymbanker написав: Вопрос не в какой-то фригидной кассирш в ощаде, с ними надо у меня говорить. Вопрос, в том что Альфа, Тас, - пузырь. Аваль стабилен, но мизерная доходность(на хрен они нужны со своими 12-14 годовых), отп нехлохой, но опять же мизирная доходность, конкорд - это дыра как Михайловский. У всех банках с иностранным капиталам дешевые иностранные деньги, укрсиб платят в гривне 5.2% годовых, и совсем прекратил принимать вклады в долл и евро! А ощад, лучшая карта в Украине, экономка, гривна, долл, евро, не говоря уже платинум карта всего за 750грн в год!! Это 62.50 в месяц!! И вы вип клиент со всеми вип менеджерами и отделениями. Ставки по вкладам хорошие, в гривне 16,5-17 согласовывают, в долл 5-5.25. мз9,2,1, бесплатные сэп, до 5000, свыше 0.5% мкс 500грн, тоже неплохо, терминалы 24/7, банкоматы и партнерская бесплатная сеть, и все это с гарантией 100% вкладов. Пока есть Украина, будет ощад, это 100%. Зарплатные проекты нбу, разведка, контрразведка, прокуратора, полиция, аэс, все в ощаде, этот банк стратегически важен. Вопрос не в какой-то фригидной кассирш в ощаде, с ними надо у меня говорить. Вопрос, в том что Альфа, Тас, - пузырь. Аваль стабилен, но мизерная доходность(на хрен они нужны со своими 12-14 годовых), отп нехлохой, но опять же мизирная доходность, конкорд - это дыра как Михайловский. У всех банках с иностранным капиталам дешевые иностранные деньги, укрсиб платят в гривне 5.2% годовых, и совсем прекратил принимать вклады в долл и евро! А ощад, лучшая карта в Украине, экономка, гривна, долл, евро, не говоря уже платинум карта всего за 750грн в год!! Это 62.50 в месяц!! И вы вип клиент со всеми вип менеджерами и отделениями. Ставки по вкладам хорошие, в гривне 16,5-17 согласовывают, в долл 5-5.25. мз9,2,1, бесплатные сэп, до 5000, свыше 0.5% мкс 500грн, тоже неплохо, терминалы 24/7, банкоматы и партнерская бесплатная сеть, и все это с гарантией 100% вкладов. Пока есть Украина, будет ощад, это 100%. Зарплатные проекты нбу, разведка, контрразведка, прокуратора, полиция, аэс, все в ощаде, этот банк стратегически важен.

Я во всех своих банках обслуживаю карты бесплатно, и сам статус карты мне абсолютно по-барабану. Хотя мои любимые банки через год уже сами тулят мне нашару Голды и Платинумы Почти везде я уже ВИП или клиент с привелиг-ым обслуживанием (персонал узнаёт в лицо) Банки юзаю не тока ради ставок, и меньше чем по 18% с ежемес. пока не размещаюсь СЭП с лимитом 5000 -- смешно, меньше чем 150К/дн и не рассматриваю. А комисс 1% за сторонний р2р эт вааще -- отстой, особенно для госбанка. Наличка в кэшлес-Украине особо и не нужна (тут есть ньюансы, особенно для периферии ) А на счет "пока есть Украина будет и Ощад" я уже знаю по возврату вкладов СыРыСыРы, мне до сих пор БС должна 2000 рублей -- моё приданное на свадьбу от родаков под 3% в Сберкассе Я во всех своих банках обслуживаю карты бесплатно, и сам статус карты мне абсолютно по-барабану. Хотя мои любимые банки через год уже сами тулят мне нашару Голды и ПлатинумыПочти везде я уже ВИП или клиент с привелиг-ым обслуживанием (персонал узнаёт в лицо) Банки юзаю не тока ради ставок, и меньше чем по 18% с ежемес. пока не размещаюсьСЭП с лимитом 5000 -- смешно, меньше чем 150К/дн и не рассматриваю. А комисс 1% за сторонний р2р эт вааще -- отстой, особенно для госбанка. Наличка в кэшлес-Украинеособо и не нужна (тут есть ньюансы, особенно для периферии) А на счет "пока есть Украина будет и Ощад" я уже знаю по возврату вкладов СыРыСыРы, мне до сих пор БС должна 2000 рублей -- моё приданное на свадьбу от родаков под 3% в Сберкассе Вы размещаете под 18% выше фонда? Вы размещаете под 18% выше фонда? vadymbanker Повідомлень: 328 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1568156915701571 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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