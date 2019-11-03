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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1568156915701571

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 23:40

  balance написав:а не підкажете де побачити баланс по мобільних заощадженнях, а то учора закинув пробну сотку зелених і тепер не їм не сплю, не знаю де вона))

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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 00:11

  KVV написав:
  balance написав:а не підкажете де побачити баланс по мобільних заощадженнях, а то учора закинув пробну сотку зелених і тепер не їм не сплю, не знаю де вона))

Я в Телеграм бота запитую @OshadBot

Все ж @Oschadbot - написали на німецький манер. Цікаво, чи є у цьому якийсь посил?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 00:16

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  vadymbanker написав:Вопрос не в какой-то фригидной кассирш в ощаде, с ними надо у меня говорить. Вопрос, в том что Альфа, Тас, - пузырь. Аваль стабилен, но мизерная доходность(на хрен они нужны со своими 12-14 годовых), отп нехлохой, но опять же мизирная доходность, конкорд - это дыра как Михайловский. У всех банках с иностранным капиталам дешевые иностранные деньги, укрсиб платят в гривне 5.2% годовых, и совсем прекратил принимать вклады в долл и евро! А ощад, лучшая карта в Украине, экономка, гривна, долл, евро, не говоря уже платинум карта всего за 750грн в год!! Это 62.50 в месяц!! И вы вип клиент со всеми вип менеджерами и отделениями. Ставки по вкладам хорошие, в гривне 16,5-17 согласовывают, в долл 5-5.25. мз9,2,1, бесплатные сэп, до 5000, свыше 0.5% мкс 500грн, тоже неплохо, терминалы 24/7, банкоматы и партнерская бесплатная сеть, и все это с гарантией 100% вкладов. Пока есть Украина, будет ощад, это 100%. Зарплатные проекты нбу, разведка, контрразведка, прокуратора, полиция, аэс, все в ощаде, этот банк стратегически важен.

Я во всех своих банках обслуживаю карты бесплатно, и сам статус карты мне абсолютно по-барабану. Хотя мои любимые банки через год уже сами тулят мне нашару Голды и Платинумы :) Почти везде я уже ВИП или клиент с привелиг-ым обслуживанием (персонал узнаёт в лицо) Банки юзаю не тока ради ставок, и меньше чем по 18% с ежемес. пока не размещаюсь :) СЭП с лимитом 5000 -- смешно, меньше чем 150К/дн и не рассматриваю. А комисс 1% за сторонний р2р эт вааще -- отстой, особенно для госбанка. Наличка в кэшлес-Украине :mrgreen: особо и не нужна (тут есть ньюансы, особенно для периферии :() А на счет "пока есть Украина будет и Ощад" я уже знаю по возврату вкладов СыРыСыРы, мне до сих пор БС должна 2000 рублей -- моё приданное на свадьбу от родаков под 3% в Сберкассе :)
Вы размещаете под 18% выше фонда?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 01:13

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Вы размещаете под 18% выше фонда?
Что при дефолте будет с вашими выше фонда?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 07:05

  klug написав:Все ж @Oschadbot - написали на німецький манер. Цікаво, чи є у цьому якийсь посил?

Такі да... з c
А без c вже зайнято
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 07:12

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Вы размещаете под 18% выше фонда?
Нет, и не собираюсь. Мне спокойнее разместиться под 18% в 3..5 банках (да и на несколько экков) каждый мес на 3..6 мес, но в пределах Понда, чем закинуть лимон в ощАд. Но при таком активном размещении реально интересен активный ежемесячный движняк средств, а не отот курдупулек по 5К/оп у ощАда :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:17

Re: Ощадбанк

klug написав:
  KVV написав:
  balance написав:а не підкажете де побачити баланс по мобільних заощадженнях, а то учора закинув пробну сотку зелених і тепер не їм не сплю, не знаю де вона))

Я в Телеграм бота запитую @OshadBot

Все ж @Oschadbot - написали на німецький манер. Цікаво, чи є у цьому якийсь посил?
А правильно буде взагалі Oshchad :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:03

Re: Ощадбанк

Добрый день.
С карты мой рахунок на карту мой комфорт через ощад24/7 перевод без комиссии?
В обратном направлении будет 1% комиссии?
Какая минимальная сумма перевода в грн, дол?
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:26

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  vadymbanker написав:Вы размещаете под 18% выше фонда?
Нет, и не собираюсь. Мне спокойнее разместиться под 18% в 3..5 банках (да и на несколько экков) каждый мес на 3..6 мес, но в пределах Понда, чем закинуть лимон в ощАд. Но при таком активном размещении реально интересен активный ежемесячный движняк средств, а не отот курдупулек по 5К/оп у ощАда :(
У меня суммы значительно больше, я не могу и не хочу бегать и размещаться по 200, в 13-14 годах уже хватило. Теперь ощад и овгз, все.
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