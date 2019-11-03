Так они и по 2 раза на месяц могут менять
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 13:54
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 04 лис, 2019 13:56
Додано: Пон 04 лис, 2019 14:03
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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