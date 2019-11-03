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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1569157015711572

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:54

  isen написав:c 1.12 меняют тарифы по картам

Так они и по 2 раза на месяц могут менять :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:56

  clientage написав:
  isen написав:c 1.12 меняют тарифы по картам

Так они и по 2 раза на месяц могут менять :)

работу работают :D
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:03

  clientage написав:
  isen написав:c 1.12 меняют тарифы по картам

Так они и по 2 раза на месяц могут менять :)

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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