RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1569157015711572

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:54

  isen написав:c 1.12 меняют тарифы по картам

Так они и по 2 раза на месяц могут менять :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29489
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2356 раз.
Подякували: 3409 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:56

  clientage написав:
  isen написав:c 1.12 меняют тарифы по картам

Так они и по 2 раза на месяц могут менять :)

работу работают :D
isen
 
Повідомлень: 485
З нами з: 21.12.15
Подякував: 79 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:03

  clientage написав:
  isen написав:c 1.12 меняют тарифы по картам

Так они и по 2 раза на месяц могут менять :)

Зображення
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9635
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6357 раз.
Подякували: 2568 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:43

Одно время тооонко настраивали комисс и лимиты для р2р и СЭПа, до этого игрались с комисс МК<->Экономка, раза 3 вводилась комисс на выпуск/обсл. допки, расширяли продуктовый ряд -- кредитку втулили. Кстати, кадато даже была пимпа (нерабочая) для бесплатного погашения кредзадолженности, в рез-те пришлось разработать отдельную колонку в тарифаХ :)

В отл-и от, например, ПУМБы и Альфы, ощАд не отображает в тарифах изменения, приходится вычитывать их перекрестно-пространственные простыни :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29489
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2356 раз.
Подякували: 3409 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:31

ощад, в якому теоретично товстосуми тримають свої мульйони показав мін. прибуток....

пишно-крадемо і надалі!

https://finclub.net/infografika/kakuyu- ... -bank.html
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6422
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:38

Ощадбанк

greenozon написав:ощад, в якому теоретично товстосуми тримають свої мульйони показав мін. прибуток....

пишно-крадемо і надалі!

https://finclub.net/infografika/kakuyu- ... -bank.html
ну хватит xyйню нести, завистливые
тошнит уже читать как про Пышного пишут. Вы бы на их местах все под ноль вывели в офшор, эти люди хоть реально делают.
vadymbanker
 
Повідомлень: 331
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:45

  vadymbanker написав:
greenozon написав:ощад, в якому теоретично товстосуми тримають свої мульйони показав мін. прибуток....

пишно-крадемо і надалі!

https://finclub.net/infografika/kakuyu- ... -bank.html
ну хватит xyйню нести, завистливые
тошнит уже читать как про Пышного пишут. Вы бы на их местах все под ноль вывели в офшор, эти люди хоть реально делают.

НБУ все розтлумачив
https://finclub.net/news/natsbank-ob-yasnil-prichiny-rekordnogo-rosta-pribyli-bankov.html
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30044
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:51

  vadymbanker написав:
greenozon написав:ощад, в якому теоретично товстосуми тримають свої мульйони показав мін. прибуток....

пишно-крадемо і надалі!

https://finclub.net/infografika/kakuyu- ... -bank.html
ну хватит xyйню нести, завистливые
тошнит уже читать как про Пышного пишут. Вы бы на их местах все под ноль вывели в офшор, эти люди хоть реально делают.


ПРАВДА очі колить :)
пишно - кради єтіть
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6422
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:52

  Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:
greenozon написав:ощад, в якому теоретично товстосуми тримають свої мульйони показав мін. прибуток....

пишно-крадемо і надалі!

https://finclub.net/infografika/kakuyu- ... -bank.html
ну хватит xyйню нести, завистливые
тошнит уже читать как про Пышного пишут. Вы бы на их местах все под ноль вывели в офшор, эти люди хоть реально делают.

НБУ все розтлумачив
https://finclub.net/news/natsbank-ob-yasnil-prichiny-rekordnogo-rosta-pribyli-bankov.html


жодної згадки про ощад
брехунів - ГЕТЬ!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6422
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:57

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:
greenozon написав:ощад, в якому теоретично товстосуми тримають свої мульйони показав мін. прибуток....

пишно-крадемо і надалі!

https://finclub.net/infografika/kakuyu- ... -bank.html
ну хватит xyйню нести, завистливые
тошнит уже читать как про Пышного пишут. Вы бы на их местах все под ноль вывели в офшор, эти люди хоть реально делают.

НБУ все розтлумачив
https://finclub.net/news/natsbank-ob-yasnil-prichiny-rekordnogo-rosta-pribyli-bankov.html

Эта бычка рожкова метит на место Пышного, главу НБУ ей не дадут, я надеюсь.
Пышный закрыл возможность политических дешевых безвозвратных кредитов, а занимается развитие малым-средним бизнесом, реальным сектором экономики. Всех политиков это бесит.
Да, он «подзаработал на открытие новых отделений», не буду спорить, наверное прикарманил где-то 5млн долл, учитывая стоимость нового отделения 3млн грн, а открыли 600. НО ЭТО НЕ КРЕДИТЫ КРЕАТИВ И НЕ КРЕДИТЫ ЛЕВОЧКИНЫХ В КРЫМУ ТОЛЬКО НА 700млн долл!!!ВЕРНУЛИ НОЛЬ, и таких кредитов очень много, ОЧЕНЬ!
Как проводили время бывшие главы Ощада, открыли баню на Госпитальной в штаб квартире Банка в подвали и со шлюхами там отдыхали, сейчас там кофейня и столовая для сотрудников.
Так что Пышный для меня профессионал и реформатор.
Думайте стадо, думайте!
vadymbanker
 
Повідомлень: 331
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1569157015711572
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.