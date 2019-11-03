Так они и по 2 раза на месяц могут менять
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 13:54
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 04 лис, 2019 13:56
Додано: Пон 04 лис, 2019 14:03
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 04 лис, 2019 14:43
Одно время тооонко настраивали комисс и лимиты для р2р и СЭПа, до этого игрались с комисс МК<->Экономка, раза 3 вводилась комисс на выпуск/обсл. допки, расширяли продуктовый ряд -- кредитку втулили. Кстати, кадато даже была пимпа (нерабочая) для бесплатного погашения кредзадолженности, в рез-те пришлось разработать отдельную колонку в тарифаХ
В отл-и от, например, ПУМБы и Альфы, ощАд не отображает в тарифах изменения, приходится вычитывать их перекрестно-пространственные простыни
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 04 лис, 2019 19:31
ощад, в якому теоретично товстосуми тримають свої мульйони показав мін. прибуток....
пишно-крадемо і надалі!
Додано: Пон 04 лис, 2019 19:38
Ощадбанк
ну хватит xyйню нести, завистливые
тошнит уже читать как про Пышного пишут. Вы бы на их местах все под ноль вывели в офшор, эти люди хоть реально делают.
Додано: Пон 04 лис, 2019 19:45
НБУ все розтлумачив
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:51
ПРАВДА очі колить
пишно - кради єтіть
Додано: Пон 04 лис, 2019 19:52
жодної згадки про ощад
брехунів - ГЕТЬ!
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