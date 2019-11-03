Мій банк - політ нормальний...чекаєм жирного інвестора.
Щось там....а караван іде.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2019 19:57
Мій банк - політ нормальний...чекаєм жирного інвестора.
Щось там....а караван іде.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 04 лис, 2019 20:20
Re: Ощадбанк
В банку слід призначити незалежну спостережну Раду, щоб ловила за руку видачу всяких лівих кредитів в всякі бізобразія які може творити керівництво банки.
Банка державна і повинна служити Неньці Україні а не певним кланам.
Пишного повязують з кланом Авакова, є факти зловживань...слід покарати.
Немає...нехай працює далі, для чого кошмарити за ніщо.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|