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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1570157115721573

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:57

Мій банк - політ нормальний...чекаєм жирного інвестора.
Щось там....а караван іде. :)
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30051
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1514 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:20

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Эта бычка рожкова метит на место Пышного, главу НБУ ей не дадут, я надеюсь.
Пышный закрыл возможность политических дешевых безвозвратных кредитов, а занимается развитие малым-средним бизнесом, реальным сектором экономики. Всех политиков это бесит.
Да, он «подзаработал на открытие новых отделений», не буду спорить, наверное прикарманил где-то 5млн долл, учитывая стоимость нового отделения 3млн грн, а открыли 600. НО ЭТО НЕ КРЕДИТЫ КРЕАТИВ И НЕ КРЕДИТЫ ЛЕВОЧКИНЫХ В КРЫМУ ТОЛЬКО НА 700млн долл!!!ВЕРНУЛИ НОЛЬ, и таких кредитов очень много, ОЧЕНЬ!
Как проводили время бывшие главы Ощада, открыли баню на Госпитальной в штаб квартире Банка в подвали и со шлюхами там отдыхали, сейчас там кофейня и столовая для сотрудников.
Так что Пышный для меня профессионал и реформатор.

В банку слід призначити незалежну спостережну Раду, щоб ловила за руку видачу всяких лівих кредитів в всякі бізобразія які може творити керівництво банки.
Банка державна і повинна служити Неньці Україні а не певним кланам.
Пишного повязують з кланом Авакова, є факти зловживань...слід покарати.
Немає...нехай працює далі, для чого кошмарити за ніщо.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30051
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1514 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1570157115721573
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