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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1570157115721573

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:57

Мій банк - політ нормальний...чекаєм жирного інвестора.
Щось там....а караван іде. :)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:20

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Эта бычка рожкова метит на место Пышного, главу НБУ ей не дадут, я надеюсь.
Пышный закрыл возможность политических дешевых безвозвратных кредитов, а занимается развитие малым-средним бизнесом, реальным сектором экономики. Всех политиков это бесит.
Да, он «подзаработал на открытие новых отделений», не буду спорить, наверное прикарманил где-то 5млн долл, учитывая стоимость нового отделения 3млн грн, а открыли 600. НО ЭТО НЕ КРЕДИТЫ КРЕАТИВ И НЕ КРЕДИТЫ ЛЕВОЧКИНЫХ В КРЫМУ ТОЛЬКО НА 700млн долл!!!ВЕРНУЛИ НОЛЬ, и таких кредитов очень много, ОЧЕНЬ!
Как проводили время бывшие главы Ощада, открыли баню на Госпитальной в штаб квартире Банка в подвали и со шлюхами там отдыхали, сейчас там кофейня и столовая для сотрудников.
Так что Пышный для меня профессионал и реформатор.

В банку слід призначити незалежну спостережну Раду, щоб ловила за руку видачу всяких лівих кредитів в всякі бізобразія які може творити керівництво банки.
Банка державна і повинна служити Неньці Україні а не певним кланам.
Пишного повязують з кланом Авакова, є факти зловживань...слід покарати.
Немає...нехай працює далі, для чого кошмарити за ніщо.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:14

Мой банк и моя страна меня разочаровали

Ощадбанк "потерял" судебный сбор. Более месяца назад подавал исковое заявление в суд и оплачивал судебный сбор через Ощад24 по новым реквизитам IBAN, взятым с сайта суда. Буквально сегодня получил Ухвалу про залишення заяви без руху в связи с тем, что оплаченный судебный сбор не поступил на счет спецфонда Гос. бюджета Украины. Квитанция об оплате прилагалась при подаче искового заявления - иначе бы его не приняли. Суд просит в Ухвале оплатить судебный сбор ещё раз и даёт 10 дней на устранение недостатков!
Шок :shock: :shock: :shock: Как такое может быть? То ли страна у нас странная, то ли банки IBANутые. Обратился на горячую линию Ощадбанка - они помочь ничем не могут, и выяснить по какой причине деньги не зашли в гос. бюджет - тоже. Даже заявку не принимают. Рекомендуют обращаться в отделение с письменным заявлением. Обратился к знакомой - начальнику моего отделения, она пообещала помочь. Адвокат говорит - искать не дошедшие деньги будут долго и советует оплатить ещё раз, а тот платёж - писать в банк заявление, чтобы вернули. Иначе суд вернёт исковое заявление, которое там пролежало уже месяц, и будет упущен процессуальный срок.
Могу, конечно оплатить ещё раз, и ещё раз... Только не могу понять, почему в Моём банке не могут мне оперативно дать ответ по поводу зависшего платежа. И где гарантии, что я оплачу ещё раз по тем же реквизитам - и платёж снова не зависнет. Реквизиты правильные, проверял ещё раз, на сайте суда. Не уже ли такой косяк возник из-за IBAN?
Очень печально всё! Может банк и вернёт когда-нибудь зависший платёж, только никто не вернёт упущенные процессуальные сроки и связанные с ними финансовые убытки, и моральный ущерб...
Востаннє редагувалось Obval_Defoltovich в Чет 07 лис, 2019 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:28

  Obval_Defoltovich написав:Ощадбанк "потерял" судебный сбор. Более месяца назад подавал исковое заявление в суд и оплачивал судебный сбор через Ощад24 по новым реквизитам IBAN, взятым с сайта суда. Буквально сегодня получил Ухвалу про залишення заяви без руху в связи с тем, что оплаченный судебный сбор не поступил на счет спецфонда Гос. бюджета Украины. Квитанция об оплате прилагалась при подаче искового заявления - иначе бы его не приняли. Суд просит в Ухвале оплатить судебный сбор ещё раз и даёт 10 дней на устранение недостатков!
Шок :shock: :shock: :shock: Как такое может быть? То ли страна у нас странная, то ли банки IBANутые. Обратился на горячую линию Ощадбанка - они помочь ничем не могут, и выяснить по какой причине деньги не зашли в гос. бюджет - тоже. Даже заявку не принимают. Рекомендуют обращаться в отделение с письменным заявлением. Обратился к знакомой - начальнику моего отделения, она пообещала помочь. Адвокат говорит - искать не дошедшие деньги будут долго и советует оплатить ещё раз, а тот платёж - писать в банк заявление, чтобы вернули. Иначе суд вернёт исковое заявление, которое там пролежало уже месяц, и будет упущен процессуальный срок.
Могу, конечно оплатить ещё раз, и ещё раз... Только не могу понять, почему в Моём банке не могут мне оперативно дать ответ по поводу зависшего платежа. И где гарантии, что я оплачу ещё раз по тем же реквизитам - и платёж снова не зависнет. Реквизиты правильные, проверял ещё раз, на сайте суда. Не уже ли такой косяк возник из-за IBAN?

Тут Вам можна поспівчувати.
А не по ІВАНу Суд приймає платьожик?
Старий платьожик мав би вернутись взад.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:36

  Квесторе_поверніться написав:
  Obval_Defoltovich написав:Ощадбанк "потерял" судебный сбор...

Тут Вам можна поспівчувати.
А не по ІВАНу Суд приймає платьожик?
Старий платьожик мав би вернутись взад.

На сайте суда указаны реквизиты со счетом IBAN. Платёж делался через ощад24 на IBAN з карткового рахунку. Реквизиты копировались Ctrl+C Ctrl+V. Ошибка исключена. Ещё раз сегодня проверил реквизиты - всё правильно. Платёж был 4-го октября, сегодня уже 7-е ноября. Деньги на карту не возвращались, в квитанции написано "Виконано успішно". Скорее всего, буду платить ещё раз, только не в О24, а в кассе банка. И, возможно, уже не в Ощаде...
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