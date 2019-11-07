Додано: Чет 07 лис, 2019 15:14

Ощадбанк "потерял" судебный сбор. Более месяца назад подавал исковое заявление в суд и оплачивал судебный сбор через Ощад24 по новым реквизитам IBAN, взятым с сайта суда. Буквально сегодня получил Ухвалу про залишення заяви без руху в связи с тем, что оплаченный судебный сбор не поступил на счет спецфонда Гос. бюджета Украины. Квитанция об оплате прилагалась при подаче искового заявления - иначе бы его не приняли. Суд просит в Ухвале оплатить судебный сбор ещё раз и даёт 10 дней на устранение недостатков!ШокКак такое может быть? То ли страна у нас странная, то ли банки IBANутые. Обратился на горячую линию Ощадбанка - они помочь ничем не могут, и выяснить по какой причине деньги не зашли в гос. бюджет - тоже. Даже заявку не принимают. Рекомендуют обращаться в отделение с письменным заявлением. Обратился к знакомой - начальнику моего отделения, она пообещала помочь. Адвокат говорит - искать не дошедшие деньги будут долго и советует оплатить ещё раз, а тот платёж - писать в банк заявление, чтобы вернули. Иначе суд вернёт исковое заявление, которое там пролежало уже месяц, и будет упущен процессуальный срок.Могу, конечно оплатить ещё раз, и ещё раз... Только не могу понять, почему в Моём банке не могут мне оперативно дать ответ по поводу зависшего платежа. И где гарантии, что я оплачу ещё раз по тем же реквизитам - и платёж снова не зависнет. Реквизиты правильные, проверял ещё раз, на сайте суда. Не уже ли такой косяк возник из-за IBAN?Очень печально всё! Может банк и вернёт когда-нибудь зависший платёж, только никто не вернёт упущенные процессуальные сроки и связанные с ними финансовые убытки, и моральный ущерб...