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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:45
clientage написав:
Платить нуна по обычным рек-ам
Выковыряйте из того ИБАНутого счета МФО и счет и на них платите.
Там все прозрачно
Пышный привет МоемуБанку
При чём тут МойБанк? Из него все отлично ходит по ибану, и на ТАС, и на Приват например. Косяк явно на стороне получателя.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:45
Obval_Defoltovich написав: clientage написав: Obval_Defoltovich написав:
На сайте суда указаны реквизиты со счетом IBAN
Платить нуна по обычным рек-ам
Выковыряйте из того ИБАНутого счета МФО и счет и на них платите.
Там все прозрачно
Пышный привет МоемуБанку
А если бы клиент платил в кассе? Это в кассе должны были бы реквизиты из IBAN выковыривать? Клиент взял эти реквизиты на сайте суда, пришел в банк получить услугу, заплатил деньги, комиссию... И... через месяц дело стоит - плати ещё раз
Ну там на 1-2-3 все вытягивается. Привет геморрою от регулятора
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:49
Ferlakur написав: clientage написав:
Платить нуна по обычным рек-ам
Выковыряйте из того ИБАНутого счета МФО и счет и на них платите.
Там все прозрачно
Пышный привет МоемуБанку
При чём тут МойБанк? Из него все отлично ходит по ибану, и на ТАС, и на Приват например. Косяк явно на стороне получателя.
Це підтверджує версію що казначейсво винне...не так розгрібли платьожик.
Зарахували його якомусь дяді.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:50
Здесь явная вина банка! Банк даже не может в кратчайшие сроки предоставить информацию о судьбе платежа. Деньги со счета ушли, реквизиты с сайта правильные, операция успешная - у клиента на руках квитанция. Всё... Если по вине банка будут упущены процессуальные сроки - это уже серьёзное дело! Придётся оплатить ещё раз, в другом банке, подавать иск заново. А потом подавать на Ощадбанк в суд, требовать компенсации убытков и возмещение морального ущерба... Только в нашей стране это не работает... Мой банк в очередной раз "потеряет" платёж и тем самым защитит себя от подачи на него в суд
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Obval_Defoltovich
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:57
Obval_Defoltovich написав:
Здесь явная вина банка! Банк даже не может в кратчайшие сроки предоставить информацию о судьбе платежа. Деньги со счета ушли, реквизиты с сайта правильные, операция успешная - у клиента на руках квитанция. Всё... Если по вине банка будут упущены процессуальные сроки - это уже серьёзное дело! Придётся оплатить ещё раз, в другом банке, подавать иск заново. А потом подавать на Ощадбанк в суд, требовать компенсации убытков и возмещение морального ущерба... Только в нашей стране это не работает... Мой банк в очередной раз "потеряет" платёж и тем самым защитит себя от подачи на него в суд
Прошу пардона. Платьожик відправлений по правильних реквізитах, назад не повернувся. Де він зарахувався? Звідки Пишка може знати?
Яким макаром Суд Вам повідомив що платьожик не прийшов?
В Вас є платіжне доручення з вірними реквізитами, що все уплочено.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:58
Квесторе_поверніться написав:
Прошу пардона. Платьожик відправлений по правильних реквізитах, назад не повернувся. Де він зарахувався? Звідки Пишка може знати?
Яким макаром Суд Вам повідомив що платьожик не прийшов?
В Вас є платіжне доручення з вірними реквізитами, що все уплочено.
Во-во, тут без суда не разберешься
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:02
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Прошу пардона. Платьожик відправлений по правильних реквізитах, назад не повернувся. Де він зарахувався? Звідки Пишка може знати?
Яким макаром Суд Вам повідомив що платьожик не прийшов?
В Вас є платіжне доручення з вірними реквізитами, що все уплочено.
Во-во, тут без суда не разберешься
Можливо слід в апеляційний Суд звертатися, оскаржувати неправомірне неприйняття позову.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:10
суд на суд
почти как очередь внеочередников
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v57
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:17
v57 написав:
суд на суд
почти как очередь внеочередников
Так і працює Суд.
Районний суд-1 інстанція, апеляція -2 інстанція і касація - 3 інстанція...європейський суд - остаточний вердикт.
І майже кожна цидула Суду може оскаржуватися.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:21
Obval_Defoltovich
А Вы точно указали все реквизиты?
Обов’язковими для заповнення платниками є такі реквізити:
- Дата документу;
- Отримувач коштів (Назва Управління державної казначейської служби України (далі – ДКСУ);
- Код отримувача (код за ЄДРПОУ – Код управління ДКСУ);
- Банк отримувача (Назва розрахункового підрозділу ДКСУ);
- Код банку отримувача (МФО);
- Рахунок отримувача (рахунок розпорядника коштів - банку);
- Назва платника (П. І. Б., адреса для фізичної особи);
- Призначення платежу.
При сплаті судового збору поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином:
- службовий код (знак): "*" (зірочка);
- розділовий знак: ";" (крапка з комою);
- код ознаки судового збору: "101";
- розділовий знак: ";" (крапка з комою);
- код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8 ), або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр), або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті;
- розділовий знак: ";" (крапка з комою)
- роз'яснювальна інформація про призначення платежу у формі:
"Судовий збір, за позовом ___________ (П. І. Б. чи назва установи, організації позивача), __________(назва суду, де розглядається справа)". Використання символу ";" не допускається.
Приклад заповнення:
*;101;1234567890;Судовий збір, за позовом Петров П.П., Барський районний суд Вінницької області
Додатково заповнюються, у разі, якщо це передбачено розрахунковим документом, окремими реквізитами:
- Ідентифікаційний номер платника (або серія та номер паспорта, ЄДРПОУ для юридичної особи у відповідності до правил заповнення поля 3, п. 3);
- Код бюджетної класифікації: 22030101.
На сайте судебной администрации квитанция формируется автоматически, остается дописать необходимые реквизиты+ вроде бы можно было и сразу же оплатить онлайн
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