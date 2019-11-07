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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1571157215731574

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:45

  clientage написав:Платить нуна по обычным рек-ам :idea:
Выковыряйте из того ИБАНутого счета МФО и счет и на них платите.
Там все прозрачно
Пышный привет МоемуБанку :mrgreen:

При чём тут МойБанк? Из него все отлично ходит по ибану, и на ТАС, и на Приват например. Косяк явно на стороне получателя.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:45

  Obval_Defoltovich написав:
  clientage написав:
  Obval_Defoltovich написав:На сайте суда указаны реквизиты со счетом IBAN

Платить нуна по обычным рек-ам :idea:
Выковыряйте из того ИБАНутого счета МФО и счет и на них платите.
Там все прозрачно
Пышный привет МоемуБанку :mrgreen:

А если бы клиент платил в кассе? Это в кассе должны были бы реквизиты из IBAN выковыривать? Клиент взял эти реквизиты на сайте суда, пришел в банк получить услугу, заплатил деньги, комиссию... И... через месяц дело стоит - плати ещё раз :twisted:

Ну там на 1-2-3 все вытягивается. Привет геморрою от регулятора :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:49

  Ferlakur написав:
  clientage написав:Платить нуна по обычным рек-ам :idea:
Выковыряйте из того ИБАНутого счета МФО и счет и на них платите.
Там все прозрачно
Пышный привет МоемуБанку :mrgreen:

При чём тут МойБанк? Из него все отлично ходит по ибану, и на ТАС, и на Приват например. Косяк явно на стороне получателя.

Це підтверджує версію що казначейсво винне...не так розгрібли платьожик.
Зарахували його якомусь дяді.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:50

Здесь явная вина банка! Банк даже не может в кратчайшие сроки предоставить информацию о судьбе платежа. Деньги со счета ушли, реквизиты с сайта правильные, операция успешная - у клиента на руках квитанция. Всё... Если по вине банка будут упущены процессуальные сроки - это уже серьёзное дело! Придётся оплатить ещё раз, в другом банке, подавать иск заново. А потом подавать на Ощадбанк в суд, требовать компенсации убытков и возмещение морального ущерба... Только в нашей стране это не работает... Мой банк в очередной раз "потеряет" платёж и тем самым защитит себя от подачи на него в суд :mrgreen:
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:57

  Obval_Defoltovich написав:Здесь явная вина банка! Банк даже не может в кратчайшие сроки предоставить информацию о судьбе платежа. Деньги со счета ушли, реквизиты с сайта правильные, операция успешная - у клиента на руках квитанция. Всё... Если по вине банка будут упущены процессуальные сроки - это уже серьёзное дело! Придётся оплатить ещё раз, в другом банке, подавать иск заново. А потом подавать на Ощадбанк в суд, требовать компенсации убытков и возмещение морального ущерба... Только в нашей стране это не работает... Мой банк в очередной раз "потеряет" платёж и тем самым защитит себя от подачи на него в суд :mrgreen:

Прошу пардона. Платьожик відправлений по правильних реквізитах, назад не повернувся. Де він зарахувався? Звідки Пишка може знати?
Яким макаром Суд Вам повідомив що платьожик не прийшов?
В Вас є платіжне доручення з вірними реквізитами, що все уплочено.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:58

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Прошу пардона. Платьожик відправлений по правильних реквізитах, назад не повернувся. Де він зарахувався? Звідки Пишка може знати?
Яким макаром Суд Вам повідомив що платьожик не прийшов?
В Вас є платіжне доручення з вірними реквізитами, що все уплочено.

Во-во, тут без суда не разберешься :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:02

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Прошу пардона. Платьожик відправлений по правильних реквізитах, назад не повернувся. Де він зарахувався? Звідки Пишка може знати?
Яким макаром Суд Вам повідомив що платьожик не прийшов?
В Вас є платіжне доручення з вірними реквізитами, що все уплочено.

Во-во, тут без суда не разберешься :mrgreen:

Можливо слід в апеляційний Суд звертатися, оскаржувати неправомірне неприйняття позову.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:10

суд на суд
почти как очередь внеочередников :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:17

  v57 написав:суд на суд
почти как очередь внеочередников :)

Так і працює Суд.
Районний суд-1 інстанція, апеляція -2 інстанція і касація - 3 інстанція...європейський суд - остаточний вердикт. :)
І майже кожна цидула Суду може оскаржуватися.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:21

Obval_Defoltovich А Вы точно указали все реквизиты?
Обов’язковими для заповнення платниками є такі реквізити:

- Дата документу;

- Отримувач коштів (Назва Управління державної казначейської служби України (далі – ДКСУ);

- Код отримувача (код за ЄДРПОУ – Код управління ДКСУ);

- Банк отримувача (Назва розрахункового підрозділу ДКСУ);

- Код банку отримувача (МФО);

- Рахунок отримувача (рахунок розпорядника коштів - банку);

- Назва платника (П. І. Б., адреса для фізичної особи);

- Призначення платежу.



При сплаті судового збору поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином:

- службовий код (знак): "*" (зірочка);

- розділовий знак: ";" (крапка з комою);

- код ознаки судового збору: "101";

- розділовий знак: ";" (крапка з комою);

- код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8 ), або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр), або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті;

- розділовий знак: ";" (крапка з комою)

- роз'яснювальна інформація про призначення платежу у формі:

"Судовий збір, за позовом ___________ (П. І. Б. чи назва установи, організації позивача), __________(назва суду, де розглядається справа)". Використання символу ";" не допускається.



Приклад заповнення:

*;101;1234567890;Судовий збір, за позовом Петров П.П., Барський районний суд Вінницької області



Додатково заповнюються, у разі, якщо це передбачено розрахунковим документом, окремими реквізитами:

- Ідентифікаційний номер платника (або серія та номер паспорта, ЄДРПОУ для юридичної особи у відповідності до правил заповнення поля 3, п. 3);

- Код бюджетної класифікації: 22030101.

На сайте судебной администрации квитанция формируется автоматически, остается дописать необходимые реквизиты+ вроде бы можно было и сразу же оплатить онлайн
YKK
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