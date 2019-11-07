Вот эта строка "*;101;1234567890;Судовий збір, за позовом Петров П.П., Барський районний суд Вінницької області" имеет особое значение.
Если отклониться от шаблона, то можно получить проблему.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:45
Re: Ощадбанк
Вот эта строка "*;101;1234567890;Судовий збір, за позовом Петров П.П., Барський районний суд Вінницької області" имеет особое значение.
Если отклониться от шаблона, то можно получить проблему.
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:52
Есть Ухвала суда, в которой сказано:
Як вбачається з матеріалів позовної заяви, позивачем долучений витяг з інтернет операції веб-банкінг про сплату судового збору на відповідний рахунок Казначейства України у розмірі 1,536.80 грн. Однак, станом на час вирішення питання про відкриття провадження у справі, підтвердження щодо зарахування вказаної вище суми судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України відсутнє.
Прошло больше месяца, а оплаты - нет!!!
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:55
Квитанция заполнена правильно, взято с сайта судебной администрации (квитанция сформирована онлайн). С квитанции всё скопировано и подставлено в шаблон в Ощад24
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:09
Re: Ощадбанк
Платіжне доручення краще...там комар носа не підточить.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:12
Re: Ощадбанк
Ось тут вони блефують...мабуть.
Платіжне доручення з мокрим штампом Пишки їм в зуби з клопотанням чи заявою про виправлення недоліків згідно Ухвали на протязі 10 днів.
Але перед тим порадитись з юристами звісно.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:56
Ощадбанк
Три вопроса:
1. Если вы отправили на счет IBAN, что вы указали в графе мфо?
2. Вы звонили в управление областное в ощад, в отдел платежей либо валютные отдел? Она нашли вашу платежку?
3. Главный вопросе: Вы звонили в казначейство Барского района, она нашли вашу платежку? Они по дате и сумме сразу найдут. Получатель же егрпоу их..
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