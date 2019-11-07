Obval_Defoltovich написав:Здесь явная вина банка! Банк даже не может в кратчайшие сроки предоставить информацию о судьбе платежа. Деньги со счета ушли, реквизиты с сайта правильные, операция успешная - у клиента на руках квитанция. Всё... Если по вине банка будут упущены процессуальные сроки - это уже серьёзное дело! Придётся оплатить ещё раз, в другом банке, подавать иск заново. А потом подавать на Ощадбанк в суд, требовать компенсации убытков и возмещение морального ущерба... Только в нашей стране это не работает... Мой банк в очередной раз "потеряет" платёж и тем самым защитит себя от подачи на него в суд
Прошу пардона. Платьожик відправлений по правильних реквізитах, назад не повернувся. Де він зарахувався? Звідки Пишка може знати? Яким макаром Суд Вам повідомив що платьожик не прийшов? В Вас є платіжне доручення з вірними реквізитами, що все уплочено.
Есть Ухвала суда, в которой сказано: Як вбачається з матеріалів позовної заяви, позивачем долучений витяг з інтернет операції веб-банкінг про сплату судового збору на відповідний рахунок Казначейства України у розмірі 1,536.80 грн. Однак, станом на час вирішення питання про відкриття провадження у справі, підтвердження щодо зарахування вказаної вище суми судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України відсутнє. Прошло больше месяца, а оплаты - нет!!!
MASolomko написав:Вот эта строка "*;101;1234567890;Судовий збір, за позовом Петров П.П., Барський районний суд Вінницької області" имеет особое значение. Если отклониться от шаблона, то можно получить проблему.
Квитанция заполнена правильно, взято с сайта судебной администрации (квитанция сформирована онлайн). С квитанции всё скопировано и подставлено в шаблон в Ощад24
Obval_Defoltovich написав:витяг з інтернет операції веб-банкінг про сплату судового збору
Платіжне доручення краще...там комар носа не підточить.
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Obval_Defoltovich написав:підтвердження щодо зарахування вказаної вище суми судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України відсутнє.
Ось тут вони блефують...мабуть. Платіжне доручення з мокрим штампом Пишки їм в зуби з клопотанням чи заявою про виправлення недоліків згідно Ухвали на протязі 10 днів. Але перед тим порадитись з юристами звісно.
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Три вопроса: 1. Если вы отправили на счет IBAN, что вы указали в графе мфо? 2. Вы звонили в управление областное в ощад, в отдел платежей либо валютные отдел? Она нашли вашу платежку? 3. Главный вопросе: Вы звонили в казначейство Барского района, она нашли вашу платежку? Они по дате и сумме сразу найдут. Получатель же егрпоу их..