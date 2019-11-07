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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:45

Re: Ощадбанк

Вот эта строка "*;101;1234567890;Судовий збір, за позовом Петров П.П., Барський районний суд Вінницької області" имеет особое значение.
Если отклониться от шаблона, то можно получить проблему.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:52

  Квесторе_поверніться написав:
  Obval_Defoltovich написав:Здесь явная вина банка! Банк даже не может в кратчайшие сроки предоставить информацию о судьбе платежа. Деньги со счета ушли, реквизиты с сайта правильные, операция успешная - у клиента на руках квитанция. Всё... Если по вине банка будут упущены процессуальные сроки - это уже серьёзное дело! Придётся оплатить ещё раз, в другом банке, подавать иск заново. А потом подавать на Ощадбанк в суд, требовать компенсации убытков и возмещение морального ущерба... Только в нашей стране это не работает... Мой банк в очередной раз "потеряет" платёж и тем самым защитит себя от подачи на него в суд :mrgreen:

Прошу пардона. Платьожик відправлений по правильних реквізитах, назад не повернувся. Де він зарахувався? Звідки Пишка може знати?
Яким макаром Суд Вам повідомив що платьожик не прийшов?
В Вас є платіжне доручення з вірними реквізитами, що все уплочено.

Есть Ухвала суда, в которой сказано:
Як вбачається з матеріалів позовної заяви, позивачем долучений витяг з інтернет операції веб-банкінг про сплату судового збору на відповідний рахунок Казначейства України у розмірі 1,536.80 грн. Однак, станом на час вирішення питання про відкриття провадження у справі, підтвердження щодо зарахування вказаної вище суми судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України відсутнє.
Прошло больше месяца, а оплаты - нет!!!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:55

  MASolomko написав:Вот эта строка "*;101;1234567890;Судовий збір, за позовом Петров П.П., Барський районний суд Вінницької області" имеет особое значение.
Если отклониться от шаблона, то можно получить проблему.


Квитанция заполнена правильно, взято с сайта судебной администрации (квитанция сформирована онлайн). С квитанции всё скопировано и подставлено в шаблон в Ощад24
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:09

Re: Ощадбанк

  Obval_Defoltovich написав:витяг з інтернет операції веб-банкінг про сплату судового збору

Платіжне доручення краще...там комар носа не підточить.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:12

Re: Ощадбанк

  Obval_Defoltovich написав:підтвердження щодо зарахування вказаної вище суми судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України відсутнє.

Ось тут вони блефують...мабуть.
Платіжне доручення з мокрим штампом Пишки їм в зуби з клопотанням чи заявою про виправлення недоліків згідно Ухвали на протязі 10 днів.
Але перед тим порадитись з юристами звісно.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:56

Ощадбанк

Три вопроса:
1. Если вы отправили на счет IBAN, что вы указали в графе мфо?
2. Вы звонили в управление областное в ощад, в отдел платежей либо валютные отдел? Она нашли вашу платежку?
3. Главный вопросе: Вы звонили в казначейство Барского района, она нашли вашу платежку? Они по дате и сумме сразу найдут. Получатель же егрпоу их..
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:29

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:1. Если вы отправили на счет IBAN, что вы указали в графе мфо?

При отправке на счет "ибан" графа МФО не заполняется. Не?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:41

Re: Ощадбанк

Flamingo написав:
  vadymbanker написав:1. Если вы отправили на счет IBAN, что вы указали в графе мфо?

При отправке на счет "ибан" графа МФО не заполняется. Не?
Вот именно, кто пишет 0, кто 000000, кто пустым. А что заполнил жалобщик?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:43

  Flamingo написав:
  vadymbanker написав:1. Если вы отправили на счет IBAN, что вы указали в графе мфо?

При отправке на счет "ибан" графа МФО не заполняется. Не?

ТС указал, что
Квитанция заполнена правильно, взято с сайта судебной администрации (квитанция сформирована онлайн). С квитанции всё скопировано и подставлено в шаблон в Ощад24

Т.е указал как в образце на сайте СА

Зображення
* картинка для примера
П.С. Тем более странно, если указаны все реквизиты верно
YKK
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:10

Re: Ощадбанк

YKK написав:
  Flamingo написав:
  vadymbanker написав:1. Если вы отправили на счет IBAN, что вы указали в графе мфо?

При отправке на счет "ибан" графа МФО не заполняется. Не?

ТС указал, что
Квитанция заполнена правильно, взято с сайта судебной администрации (квитанция сформирована онлайн). С квитанции всё скопировано и подставлено в шаблон в Ощад24

Т.е указал как в образце на сайте СА

Зображення
* картинка для примера
П.С. Тем более странно, если указаны все реквизиты верно
вот именно, подстава
vadymbanker
 
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