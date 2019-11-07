RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1573157415751576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:58

  Obval_Defoltovich написав:
  MASolomko написав:Вот эта строка "*;101;1234567890;Судовий збір, за позовом Петров П.П., Барський районний суд Вінницької області" имеет особое значение.
Если отклониться от шаблона, то можно получить проблему.


Квитанция заполнена правильно, взято с сайта судебной администрации (квитанция сформирована онлайн). С квитанции всё скопировано и подставлено в шаблон в Ощад24

И все же заполнение этой строки имеет нюансы.
https://zib.com.ua/ua/137295-yaku_infor ... vogo_.html

квитанція про сплату судового збору за подання апеляційної скарги має містити інформацію про номер справи, у межах якої подається відповідна скарга, та дату прийняття судового акта, що оскаржується, у іншому випадку квитанція не є належним доказом сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі і не може вважатися належним доказом сплати судового збору за подання апеляційної скарги на ухвалу.
Правові позиції викладені в ухвалах Верховного Суду від 31.05.2018 у справі №  922/496/17 та (ВС/КГС № 905/1057/18 від 16.01.2019).
gun
 
Повідомлень: 275
З нами з: 23.09.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1573157415751576
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gun, she_ne_investor, Vorlon, Вадимка і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2613)
07.11.2019 21:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.