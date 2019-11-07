Obval_Defoltovich написав:
Квитанция заполнена правильно, взято с сайта судебной администрации (квитанция сформирована онлайн). С квитанции всё скопировано и подставлено в шаблон в Ощад24
И все же заполнение этой строки имеет нюансы.
квитанція про сплату судового збору за подання апеляційної скарги має містити інформацію про номер справи, у межах якої подається відповідна скарга, та дату прийняття судового акта, що оскаржується, у іншому випадку квитанція не є належним доказом сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі і не може вважатися належним доказом сплати судового збору за подання апеляційної скарги на ухвалу.
Правові позиції викладені в ухвалах Верховного Суду від 31.05.2018 у справі № 922/496/17 та (ВС/КГС № 905/1057/18 від 16.01.2019).