MASolomko написав:Вот эта строка "*;101;1234567890;Судовий збір, за позовом Петров П.П., Барський районний суд Вінницької області" имеет особое значение. Если отклониться от шаблона, то можно получить проблему.
Квитанция заполнена правильно, взято с сайта судебной администрации (квитанция сформирована онлайн). С квитанции всё скопировано и подставлено в шаблон в Ощад24
квитанція про сплату судового збору за подання апеляційної скарги має містити інформацію про номер справи, у межах якої подається відповідна скарга, та дату прийняття судового акта, що оскаржується, у іншому випадку квитанція не є належним доказом сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі і не може вважатися належним доказом сплати судового збору за подання апеляційної скарги на ухвалу. Правові позиції викладені в ухвалах Верховного Суду від 31.05.2018 у справі № 922/496/17 та (ВС/КГС № 905/1057/18 від 16.01.2019).
Истец платил судебный сбор за подачу искового заявления в суд первой инстанции, когда еще нет информации о номере дела, а не за подачу апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции. Поэтому указанная Вами ссылка не имеет отношения к его конкретному случаю.