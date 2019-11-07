MASolomko написав:Вот эта строка "*;101;1234567890;Судовий збір, за позовом Петров П.П., Барський районний суд Вінницької області" имеет особое значение. Если отклониться от шаблона, то можно получить проблему.
Квитанция заполнена правильно, взято с сайта судебной администрации (квитанция сформирована онлайн). С квитанции всё скопировано и подставлено в шаблон в Ощад24
квитанція про сплату судового збору за подання апеляційної скарги має містити інформацію про номер справи, у межах якої подається відповідна скарга, та дату прийняття судового акта, що оскаржується, у іншому випадку квитанція не є належним доказом сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі і не може вважатися належним доказом сплати судового збору за подання апеляційної скарги на ухвалу. Правові позиції викладені в ухвалах Верховного Суду від 31.05.2018 у справі № 922/496/17 та (ВС/КГС № 905/1057/18 від 16.01.2019).
Истец платил судебный сбор за подачу искового заявления в суд первой инстанции, когда еще нет информации о номере дела, а не за подачу апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции. Поэтому указанная Вами ссылка не имеет отношения к его конкретному случаю.
Obval_Defoltovich написав:Есть Ухвала суда, в которой сказано: Як вбачається з матеріалів позовної заяви, позивачем долучений витяг з інтернет операції веб-банкінг про сплату судового збору на відповідний рахунок Казначейства України у розмірі 1,536.80 грн. Однак, станом на час вирішення питання про відкриття провадження у справі, підтвердження щодо зарахування вказаної вище суми судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України відсутнє. Прошло больше месяца, а оплаты - нет!!!
Думаю, що насправді проблема не в Ощаді, а в Казначействі - десь там неправильно рознесли платіж. У даному випадку треба брати платіжку в Ощаді і звертатися з нею в районне УК, на рахунок якого був здійснений платіж - нехай там розшукують його вручну за реквізитами платіжки.