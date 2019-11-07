MASolomko написав:Вот эта строка "*;101;1234567890;Судовий збір, за позовом Петров П.П., Барський районний суд Вінницької області" имеет особое значение. Если отклониться от шаблона, то можно получить проблему.
Квитанция заполнена правильно, взято с сайта судебной администрации (квитанция сформирована онлайн). С квитанции всё скопировано и подставлено в шаблон в Ощад24
квитанція про сплату судового збору за подання апеляційної скарги має містити інформацію про номер справи, у межах якої подається відповідна скарга, та дату прийняття судового акта, що оскаржується, у іншому випадку квитанція не є належним доказом сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі і не може вважатися належним доказом сплати судового збору за подання апеляційної скарги на ухвалу. Правові позиції викладені в ухвалах Верховного Суду від 31.05.2018 у справі № 922/496/17 та (ВС/КГС № 905/1057/18 від 16.01.2019).
Истец платил судебный сбор за подачу искового заявления в суд первой инстанции, когда еще нет информации о номере дела, а не за подачу апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции. Поэтому указанная Вами ссылка не имеет отношения к его конкретному случаю.
Obval_Defoltovich написав:Есть Ухвала суда, в которой сказано: Як вбачається з матеріалів позовної заяви, позивачем долучений витяг з інтернет операції веб-банкінг про сплату судового збору на відповідний рахунок Казначейства України у розмірі 1,536.80 грн. Однак, станом на час вирішення питання про відкриття провадження у справі, підтвердження щодо зарахування вказаної вище суми судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України відсутнє. Прошло больше месяца, а оплаты - нет!!!
Думаю, що насправді проблема не в Ощаді, а в Казначействі - десь там неправильно рознесли платіж. У даному випадку треба брати платіжку в Ощаді і звертатися з нею в районне УК, на рахунок якого був здійснений платіж - нехай там розшукують його вручну за реквізитами платіжки.
Obval_Defoltovich написав:Здесь явная вина банка! Банк даже не может в кратчайшие сроки предоставить информацию о судьбе платежа. Деньги со счета ушли, реквизиты с сайта правильные, операция успешная - у клиента на руках квитанция. Всё... Если по вине банка будут упущены процессуальные сроки - это уже серьёзное дело! Придётся оплатить ещё раз, в другом банке, подавать иск заново. А потом подавать на Ощадбанк в суд, требовать компенсации убытков и возмещение морального ущерба... Только в нашей стране это не работает... Мой банк в очередной раз "потеряет" платёж и тем самым защитит себя от подачи на него в суд
Прошу пардона. Платьожик відправлений по правильних реквізитах, назад не повернувся. Де він зарахувався? Звідки Пишка може знати? Яким макаром Суд Вам повідомив що платьожик не прийшов? В Вас є платіжне доручення з вірними реквізитами, що все уплочено.
Есть Ухвала суда, в которой сказано: Як вбачається з матеріалів позовної заяви, позивачем долучений витяг з інтернет операції веб-банкінг про сплату судового збору на відповідний рахунок Казначейства України у розмірі 1,536.80 грн. Однак, станом на час вирішення питання про відкриття провадження у справі, підтвердження щодо зарахування вказаної вище суми судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України відсутнє. Прошло больше месяца, а оплаты - нет!!!
А почему вы предоставили суду вместо платежного документа "витяг из интернет операции"? Сформируйте платежку, поставьте на неё печать в отделении и подавайте иск повторно с этим документом.... С самого начала надо было так сделать
Obval_Defoltovich написав:Есть Ухвала суда, в которой сказано: Як вбачається з матеріалів позовної заяви, позивачем долучений витяг з інтернет операції веб-банкінг про сплату судового збору на відповідний рахунок Казначейства України у розмірі 1,536.80 грн. Однак, станом на час вирішення питання про відкриття провадження у справі, підтвердження щодо зарахування вказаної вище суми судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України відсутнє. Прошло больше месяца, а оплаты - нет!!!
Думаю, що насправді проблема не в Ощаді, а в Казначействі - десь там неправильно рознесли платіж. У даному випадку треба брати платіжку в Ощаді і звертатися з нею в районне УК, на рахунок якого був здійснений платіж - нехай там розшукують його вручну за реквізитами платіжки.
Ага, и судья лично разбирался в том, как разнесли платежи? Просто в исковых материалах не было документа подтверждающего платёж, к которому привык этот конкретный совковый судья, вот и вся проблема
Obval_Defoltovich написав:А почему вы предоставили суду вместо платежного документа "витяг из интернет операции"? Сформируйте платежку, поставьте на неё печать в отделении и подавайте иск повторно с этим документом.... С самого начала надо было так сделать
Зачем ещё идти в отделение, если есть успешный платёж с номером ссылки, по которому можно проверить. То что деньги не зашли куда надо - это уже косяк системы. Клиент не виноват, он оплатил! На платёжке даже "мокрая печать" Ощад24 имеется. Зачем тогда придумали интернет-банкинг?