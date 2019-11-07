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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1573157415751576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:58

  Obval_Defoltovich написав:
  MASolomko написав:Вот эта строка "*;101;1234567890;Судовий збір, за позовом Петров П.П., Барський районний суд Вінницької області" имеет особое значение.
Если отклониться от шаблона, то можно получить проблему.


Квитанция заполнена правильно, взято с сайта судебной администрации (квитанция сформирована онлайн). С квитанции всё скопировано и подставлено в шаблон в Ощад24

И все же заполнение этой строки имеет нюансы.
https://zib.com.ua/ua/137295-yaku_infor ... vogo_.html

квитанція про сплату судового збору за подання апеляційної скарги має містити інформацію про номер справи, у межах якої подається відповідна скарга, та дату прийняття судового акта, що оскаржується, у іншому випадку квитанція не є належним доказом сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі і не може вважатися належним доказом сплати судового збору за подання апеляційної скарги на ухвалу.
Правові позиції викладені в ухвалах Верховного Суду від 31.05.2018 у справі №  922/496/17 та (ВС/КГС № 905/1057/18 від 16.01.2019).
gun
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:34

Re: Ощадбанк

  gun написав:И все же заполнение этой строки имеет нюансы.
https://zib.com.ua/ua/137295-yaku_infor ... vogo_.html

Истец платил судебный сбор за подачу искового заявления в суд первой инстанции, когда еще нет информации о номере дела, а не за подачу апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции. Поэтому указанная Вами ссылка не имеет отношения к его конкретному случаю.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:44

  Obval_Defoltovich написав:Есть Ухвала суда, в которой сказано:
Як вбачається з матеріалів позовної заяви, позивачем долучений витяг з інтернет операції веб-банкінг про сплату судового збору на відповідний рахунок Казначейства України у розмірі 1,536.80 грн. Однак, станом на час вирішення питання про відкриття провадження у справі, підтвердження щодо зарахування вказаної вище суми судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України відсутнє.
Прошло больше месяца, а оплаты - нет!!!

Думаю, що насправді проблема не в Ощаді, а в Казначействі - десь там неправильно рознесли платіж. У даному випадку треба брати платіжку в Ощаді і звертатися з нею в районне УК, на рахунок якого був здійснений платіж - нехай там розшукують його вручну за реквізитами платіжки.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:32

  Obval_Defoltovich написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Obval_Defoltovich написав:Здесь явная вина банка! Банк даже не может в кратчайшие сроки предоставить информацию о судьбе платежа. Деньги со счета ушли, реквизиты с сайта правильные, операция успешная - у клиента на руках квитанция. Всё... Если по вине банка будут упущены процессуальные сроки - это уже серьёзное дело! Придётся оплатить ещё раз, в другом банке, подавать иск заново. А потом подавать на Ощадбанк в суд, требовать компенсации убытков и возмещение морального ущерба... Только в нашей стране это не работает... Мой банк в очередной раз "потеряет" платёж и тем самым защитит себя от подачи на него в суд :mrgreen:

Прошу пардона. Платьожик відправлений по правильних реквізитах, назад не повернувся. Де він зарахувався? Звідки Пишка може знати?
Яким макаром Суд Вам повідомив що платьожик не прийшов?
В Вас є платіжне доручення з вірними реквізитами, що все уплочено.

Есть Ухвала суда, в которой сказано:
Як вбачається з матеріалів позовної заяви, позивачем долучений витяг з інтернет операції веб-банкінг про сплату судового збору на відповідний рахунок Казначейства України у розмірі 1,536.80 грн. Однак, станом на час вирішення питання про відкриття провадження у справі, підтвердження щодо зарахування вказаної вище суми судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України відсутнє.
Прошло больше месяца, а оплаты - нет!!!

А почему вы предоставили суду вместо платежного документа "витяг из интернет операции"? Сформируйте платежку, поставьте на неё печать в отделении и подавайте иск повторно с этим документом....
С самого начала надо было так сделать
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:34

  Sanio написав:
  Obval_Defoltovich написав:Есть Ухвала суда, в которой сказано:
Як вбачається з матеріалів позовної заяви, позивачем долучений витяг з інтернет операції веб-банкінг про сплату судового збору на відповідний рахунок Казначейства України у розмірі 1,536.80 грн. Однак, станом на час вирішення питання про відкриття провадження у справі, підтвердження щодо зарахування вказаної вище суми судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України відсутнє.
Прошло больше месяца, а оплаты - нет!!!

Думаю, що насправді проблема не в Ощаді, а в Казначействі - десь там неправильно рознесли платіж. У даному випадку треба брати платіжку в Ощаді і звертатися з нею в районне УК, на рахунок якого був здійснений платіж - нехай там розшукують його вручну за реквізитами платіжки.

Ага, и судья лично разбирался в том, как разнесли платежи?
Просто в исковых материалах не было документа подтверждающего платёж, к которому привык этот конкретный совковый судья, вот и вся проблема
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:38

vadymbanker
Реквизиты брал с сайта СА
https://sl.ki.court.gov.ua/sud2609/gromadyanam/tax/
Платёжка заполнена правильно, что может быть не так?

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Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:42

  Stringer написав:
  Obval_Defoltovich написав:А почему вы предоставили суду вместо платежного документа "витяг из интернет операции"? Сформируйте платежку, поставьте на неё печать в отделении и подавайте иск повторно с этим документом....
С самого начала надо было так сделать

Зачем ещё идти в отделение, если есть успешный платёж с номером ссылки, по которому можно проверить. То что деньги не зашли куда надо - это уже косяк системы. Клиент не виноват, он оплатил! На платёжке даже "мокрая печать" :lol: Ощад24 имеется. Зачем тогда придумали интернет-банкинг?
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:46

    Stringer
    Я обращался с платёжкой из Ощад24 в отделение, попросил, чтобы заверили. Сказали что это Ощад24 и ничего заверять не нужно, но всё же поставили на ней мокрую печать. На всяк случай...
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    Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:10

      Obval_Defoltovich написав:
      Stringer
      Я обращался с платёжкой из Ощад24 в отделение, попросил, чтобы заверили. Сказали что это Ощад24 и ничего заверять не нужно, но всё же поставили на ней мокрую печать. На всяк случай...

      Почему в определении суда указан какой то "витяг из интернет"?
      откуда суд взял это определение платежного документа, который вы ему предоставили?
      + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
        на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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      Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:14

        Stringer написав:
        Obval_Defoltovich написав:
        Stringer
        Я обращался с платёжкой из Ощад24 в отделение, попросил, чтобы заверили. Сказали что это Ощад24 и ничего заверять не нужно, но всё же поставили на ней мокрую печать. На всяк случай...

        Почему в определении суда указан какой то "витяг из интернет"?
        откуда суд взял это определение платежного документа, который вы ему предоставили?

        Суду была предоставлена квитанция из Ощад24, которую я выложил выше. В Деснянском суде такое прошло (ещё год назад, когда не было IBAN). А В Соломенском - нет
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