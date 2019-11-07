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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1574157515761577 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 479 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 144 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 129 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 99 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 63 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 479 Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:15 Re: Ощадбанк Obval_Defoltovich написав: Stringer написав: Obval_Defoltovich написав: Stringer

Я обращался с платёжкой из Ощад24 в отделение, попросил, чтобы заверили. Сказали что это Ощад24 и ничего заверять не нужно, но всё же поставили на ней мокрую печать. На всяк случай... Я обращался с платёжкой из Ощад24 в отделение, попросил, чтобы заверили. Сказали что это Ощад24 и ничего заверять не нужно, но всё же поставили на ней мокрую печать. На всяк случай...

Почему в определении суда указан какой то "витяг из интернет"?

откуда суд взял это определение платежного документа, который вы ему предоставили? Почему в определении суда указан какой то "витяг из интернет"?откуда суд взял это определение платежного документа, который вы ему предоставили?

Суду была предоставлена квитанция из Ощад24, которую я выложил выше. В Деснянском суде такое прошло (ещё год назад, когда не было IBAN). А В Соломенском - нет Суду была предоставлена квитанция из Ощад24, которую я выложил выше. В Деснянском суде такое прошло (ещё год назад, когда не было IBAN). А В Соломенском - нет Для суда платёжки не имеют принципиального значения, нет подтверждения казны о зачислении в спецфонд - нет и открытия производства. Для суда платёжки не имеют принципиального значения, нет подтверждения казны о зачислении в спецфонд - нет и открытия производства. dr_morgenstern

Повідомлень: 78 З нами з: 22.06.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:19 Re: Ощадбанк Stringer написав: А почему вы предоставили суду вместо платежного документа "витяг из интернет операции"? Сформируйте платежку, поставьте на неё печать в отделении и подавайте иск повторно с этим документом....

С самого начала надо было так сделать А почему вы предоставили суду вместо платежного документа "витяг из интернет операции"? Сформируйте платежку, поставьте на неё печать в отделении и подавайте иск повторно с этим документом....С самого начала надо было так сделать

Stringer написав: Ага, и судья лично разбирался в том, как разнесли платежи?

Просто в исковых материалах не было документа подтверждающего платёж, к которому привык этот конкретный совковый судья, вот и вся проблема Ага, и судья лично разбирался в том, как разнесли платежи?Просто в исковых материалах не было документа подтверждающего платёж, к которому привык этот конкретный совковый судья, вот и вся проблема

Электронная квитанция по результатам оплаты судебного сбора в Интернет-банкинге является надлежащим доказательством оплаты стороной в деле судебного сбора. При этом судья обязан проверить зачисление судебного сбора в Государственный бюджет путем запроса к казначейству:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/81436516

http://reyestr.court.gov.ua/Review/72525464



Я не знаю, какую квитанцию формирует Ощадбанк после оплаты судебного сбора через его интернет-банкинг, и как таковая, она не была здесь приведена (с печатью и подписью Ощадбанка).

Я пользуюсь Приват24, в котором формируется дубликат квитанции с номером, всеми реквизитами, "мокрой" печатью в синем цвете, подписью и даже ЭЦП банка.

За последние три месяца я неоднократно оплачивал судебный сбор через Приват24 во всех трех инстанциях и, при этом, успел кое-где уже получить его возврат казначейством после переплаты, закрытия производства, отказа в открытии производства. Дубликат квитанции Приватбанка приемлем как для судов, так и для казначейства.

Истцу советую, если еще есть время на выполнение определения суда, срочно обратиться в суд, но не к судье, а к его помощнику или секретарю, и пусть кто-то из них покажет в материалах дела ответ из казначейства, что зачисление судебного сбора в бюджет не произошло. Если это действительно так, то надо вместе с адвокатом принять решение о повторной оплате судебного сбора и возврате оплаченного ранее, который не прошел. Электронная квитанция по результатам оплаты судебного сбора в Интернет-банкинге является надлежащим доказательством оплаты стороной в деле судебного сбора. При этом судья обязан проверить зачисление судебного сбора в Государственный бюджет путем запроса к казначейству:Я не знаю, какую квитанцию формирует Ощадбанк после оплаты судебного сбора через его интернет-банкинг, и как таковая, она не была здесь приведена (с печатью и подписью Ощадбанка).Я пользуюсь Приват24, в котором формируется дубликат квитанции с номером, всеми реквизитами, "мокрой" печатью в синем цвете, подписью и даже ЭЦП банка.За последние три месяца я неоднократно оплачивал судебный сбор через Приват24 во всех трех инстанциях и, при этом, успел кое-где уже получить его возврат казначейством после переплаты, закрытия производства, отказа в открытии производства. Дубликат квитанции Приватбанка приемлем как для судов, так и для казначейства.Истцу советую, если еще есть время на выполнение определения суда, срочно обратиться в суд, но не к судье, а к его помощнику или секретарю, и пусть кто-то из них покажет в материалах дела ответ из казначейства, что зачисление судебного сбора в бюджет не произошло. Если это действительно так, то надо вместе с адвокатом принять решение о повторной оплате судебного сбора и возврате оплаченного ранее, который не прошел. Igneus Повідомлень: 255 З нами з: 29.08.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:40 Igneus написав: Stringer написав: А почему вы предоставили суду вместо платежного документа "витяг из интернет операции"? Сформируйте платежку, поставьте на неё печать в отделении и подавайте иск повторно с этим документом....

С самого начала надо было так сделать А почему вы предоставили суду вместо платежного документа "витяг из интернет операции"? Сформируйте платежку, поставьте на неё печать в отделении и подавайте иск повторно с этим документом....С самого начала надо было так сделать

Stringer написав: Ага, и судья лично разбирался в том, как разнесли платежи?

Просто в исковых материалах не было документа подтверждающего платёж, к которому привык этот конкретный совковый судья, вот и вся проблема Ага, и судья лично разбирался в том, как разнесли платежи?Просто в исковых материалах не было документа подтверждающего платёж, к которому привык этот конкретный совковый судья, вот и вся проблема

Электронная квитанция по результатам оплаты судебного сбора в Интернет-банкинге является надлежащим доказательством оплаты стороной в деле судебного сбора. При этом судья обязан проверить зачисление судебного сбора в Государственный бюджет путем запроса к казначейству:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/81436516

http://reyestr.court.gov.ua/Review/72525464



Я не знаю, какую квитанцию формирует Ощадбанк после оплаты судебного сбора через его интернет-банкинг, и как таковая, она не была здесь приведена (с печатью и подписью Ощадбанка).

Я пользуюсь Приват24, в котором формируется дубликат квитанции с номером, всеми реквизитами, "мокрой" печатью в синем цвете, подписью и даже ЭЦП банка.

За последние три месяца я неоднократно оплачивал судебный сбор через Приват24 во всех трех инстанциях и, при этом, успел кое-где уже получить его возврат казначейством после переплаты, закрытия производства, отказа в открытии производства. Дубликат квитанции Приватбанка приемлем как для судов, так и для казначейства.

Истцу советую, если еще есть время на выполнение определения суда, срочно обратиться в суд, но не к судье, а к его помощнику или секретарю, и пусть кто-то из них покажет в материалах дела ответ из казначейства, что зачисление судебного сбора в бюджет не произошло. Если это действительно так, то надо вместе с адвокатом принять решение о повторной оплате судебного сбора и возврате оплаченного ранее, который не прошел. Электронная квитанция по результатам оплаты судебного сбора в Интернет-банкинге является надлежащим доказательством оплаты стороной в деле судебного сбора. При этом судья обязан проверить зачисление судебного сбора в Государственный бюджет путем запроса к казначейству:Я не знаю, какую квитанцию формирует Ощадбанк после оплаты судебного сбора через его интернет-банкинг, и как таковая, она не была здесь приведена (с печатью и подписью Ощадбанка).Я пользуюсь Приват24, в котором формируется дубликат квитанции с номером, всеми реквизитами, "мокрой" печатью в синем цвете, подписью и даже ЭЦП банка.За последние три месяца я неоднократно оплачивал судебный сбор через Приват24 во всех трех инстанциях и, при этом, успел кое-где уже получить его возврат казначейством после переплаты, закрытия производства, отказа в открытии производства. Дубликат квитанции Приватбанка приемлем как для судов, так и для казначейства.Истцу советую, если еще есть время на выполнение определения суда, срочно обратиться в суд, но не к судье, а к его помощнику или секретарю, и пусть кто-то из них покажет в материалах дела ответ из казначейства, что зачисление судебного сбора в бюджет не произошло. Если это действительно так, то надо вместе с адвокатом принять решение о повторной оплате судебного сбора и возврате оплаченного ранее, который не прошел.

Именно что платежный документ, или "электронная квитанция" по вашему.

Я ощадбанком тоже никогда не платил и платежку не формировал, но если была представлена та распечатка без номера, без наименования плательщика и без скана печати, то суд не имел никакой физической возможности ее проверить.

Так что не чем говорить - суду нужно предоставить платежный документ, подтверждающий оплату судебного сбора, где будет указан номер документа, день оплаты, плательщик фио, инн и получатель. Если такой платежный документ не формируется в иб, то его нужно взять непосредственно в банке. Именно что платежный документ, или "электронная квитанция" по вашему.Я ощадбанком тоже никогда не платил и платежку не формировал, но если была представлена та распечатка без номера, без наименования плательщика и без скана печати, то суд не имел никакой физической возможности ее проверить.Так что не чем говорить - суду нужно предоставить платежный документ, подтверждающий оплату судебного сбора, где будет указан номер документа, день оплаты, плательщик фио, инн и получатель. Если такой платежный документ не формируется в иб, то его нужно взять непосредственно в банке. F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9942 З нами з: 23.01.13 Подякував: 287 раз. Подякували: 1407 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:42 dr_morgenstern написав: Для суда платёжки не имеют принципиального значения, нет подтверждения казны о зачислении в спецфонд - нет и открытия производства. Для суда платёжки не имеют принципиального значения, нет подтверждения казны о зачислении в спецфонд - нет и открытия производства.

Имеют принципиальное значение - без неё у вас в суде тупо не примут документы. Имеют принципиальное значение - без неё у вас в суде тупо не примут документы. F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9942 З нами з: 23.01.13 Подякував: 287 раз. Подякували: 1407 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:13 Re: Ощадбанк Stringer написав: Я ощадбанком тоже никогда не платил и платежку не формировал, но если была представлена та распечатка без номера, без наименования плательщика и без скана печати, то суд не имел никакой физической возможности ее проверить. Я ощадбанком тоже никогда не платил и платежку не формировал, но если была представлена та распечатка без номера, без наименования плательщика и без скана печати, то суд не имел никакой физической возможности ее проверить.



dr_morgenstern написав: Для суда платёжки не имеют принципиального значения, нет подтверждения казны о зачислении в спецфонд - нет и открытия производства. Для суда платёжки не имеют принципиального значения, нет подтверждения казны о зачислении в спецфонд - нет и открытия производства.



Согласен, что та распечатка без печати не совсем соответствует платежному документу, и для истца, если он не является юристом, лучше не испытывать судьбу, так как это не только займет время, но и его деньги.

Хотя так же согласен с тем, что это обязанность судьи проверить у казначейства зачисление судебного сбора, даже если он оплачен через кассу банка по его квитанциям со всеми реквизитами.

И по той распечатке судья может и должен проверить у казначейства факт зачисления судебного сбора.

Позиция Верховного Суда, и в частности, секретаря его пленума Луспеника, заключается в том, что главное - это зачисление судебного сбора в госбюджет, а все остальное - чрезмерный формализм. Согласен, что та распечатка без печати не совсем соответствует платежному документу, и для истца, если он не является юристом, лучше не испытывать судьбу, так как это не только займет время, но и его деньги.Хотя так же согласен с тем, что это обязанность судьи проверить у казначейства зачисление судебного сбора, даже если он оплачен через кассу банка по его квитанциям со всеми реквизитами.И по той распечатке судья может и должен проверить у казначейства факт зачисления судебного сбора.Позиция Верховного Суда, и в частности, секретаря его пленума Луспеника, заключается в том, что главное - это зачисление судебного сбора в госбюджет, а все остальное - чрезмерный формализм. Igneus Повідомлень: 255 З нами з: 29.08.18 Подякував: 78 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1574157515761577 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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