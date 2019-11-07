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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1574157515761577

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:15

Re: Ощадбанк

Obval_Defoltovich написав:
  Stringer написав:
  Obval_Defoltovich написав:
    Stringer
    Я обращался с платёжкой из Ощад24 в отделение, попросил, чтобы заверили. Сказали что это Ощад24 и ничего заверять не нужно, но всё же поставили на ней мокрую печать. На всяк случай...

    Почему в определении суда указан какой то "витяг из интернет"?
    откуда суд взял это определение платежного документа, который вы ему предоставили?

    Суду была предоставлена квитанция из Ощад24, которую я выложил выше. В Деснянском суде такое прошло (ещё год назад, когда не было IBAN). А В Соломенском - нет
    Для суда платёжки не имеют принципиального значения, нет подтверждения казны о зачислении в спецфонд - нет и открытия производства.
    dr_morgenstern
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    Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:19

    Re: Ощадбанк

      Stringer написав:А почему вы предоставили суду вместо платежного документа "витяг из интернет операции"? Сформируйте платежку, поставьте на неё печать в отделении и подавайте иск повторно с этим документом....
    С самого начала надо было так сделать

      Stringer написав:Ага, и судья лично разбирался в том, как разнесли платежи?
    Просто в исковых материалах не было документа подтверждающего платёж, к которому привык этот конкретный совковый судья, вот и вся проблема

    Электронная квитанция по результатам оплаты судебного сбора в Интернет-банкинге является надлежащим доказательством оплаты стороной в деле судебного сбора. При этом судья обязан проверить зачисление судебного сбора в Государственный бюджет путем запроса к казначейству:
    http://reyestr.court.gov.ua/Review/81436516
    http://reyestr.court.gov.ua/Review/72525464

    Я не знаю, какую квитанцию формирует Ощадбанк после оплаты судебного сбора через его интернет-банкинг, и как таковая, она не была здесь приведена (с печатью и подписью Ощадбанка).
    Я пользуюсь Приват24, в котором формируется дубликат квитанции с номером, всеми реквизитами, "мокрой" печатью в синем цвете, подписью и даже ЭЦП банка.
    За последние три месяца я неоднократно оплачивал судебный сбор через Приват24 во всех трех инстанциях и, при этом, успел кое-где уже получить его возврат казначейством после переплаты, закрытия производства, отказа в открытии производства. Дубликат квитанции Приватбанка приемлем как для судов, так и для казначейства.
    Истцу советую, если еще есть время на выполнение определения суда, срочно обратиться в суд, но не к судье, а к его помощнику или секретарю, и пусть кто-то из них покажет в материалах дела ответ из казначейства, что зачисление судебного сбора в бюджет не произошло. Если это действительно так, то надо вместе с адвокатом принять решение о повторной оплате судебного сбора и возврате оплаченного ранее, который не прошел.
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    Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:40

      Igneus написав:
      Stringer написав:А почему вы предоставили суду вместо платежного документа "витяг из интернет операции"? Сформируйте платежку, поставьте на неё печать в отделении и подавайте иск повторно с этим документом....
    С самого начала надо было так сделать

      Stringer написав:Ага, и судья лично разбирался в том, как разнесли платежи?
    Просто в исковых материалах не было документа подтверждающего платёж, к которому привык этот конкретный совковый судья, вот и вся проблема

    Электронная квитанция по результатам оплаты судебного сбора в Интернет-банкинге является надлежащим доказательством оплаты стороной в деле судебного сбора. При этом судья обязан проверить зачисление судебного сбора в Государственный бюджет путем запроса к казначейству:
    http://reyestr.court.gov.ua/Review/81436516
    http://reyestr.court.gov.ua/Review/72525464

    Я не знаю, какую квитанцию формирует Ощадбанк после оплаты судебного сбора через его интернет-банкинг, и как таковая, она не была здесь приведена (с печатью и подписью Ощадбанка).
    Я пользуюсь Приват24, в котором формируется дубликат квитанции с номером, всеми реквизитами, "мокрой" печатью в синем цвете, подписью и даже ЭЦП банка.
    За последние три месяца я неоднократно оплачивал судебный сбор через Приват24 во всех трех инстанциях и, при этом, успел кое-где уже получить его возврат казначейством после переплаты, закрытия производства, отказа в открытии производства. Дубликат квитанции Приватбанка приемлем как для судов, так и для казначейства.
    Истцу советую, если еще есть время на выполнение определения суда, срочно обратиться в суд, но не к судье, а к его помощнику или секретарю, и пусть кто-то из них покажет в материалах дела ответ из казначейства, что зачисление судебного сбора в бюджет не произошло. Если это действительно так, то надо вместе с адвокатом принять решение о повторной оплате судебного сбора и возврате оплаченного ранее, который не прошел.

    Именно что платежный документ, или "электронная квитанция" по вашему.
    Я ощадбанком тоже никогда не платил и платежку не формировал, но если была представлена та распечатка без номера, без наименования плательщика и без скана печати, то суд не имел никакой физической возможности ее проверить.
    Так что не чем говорить - суду нужно предоставить платежный документ, подтверждающий оплату судебного сбора, где будет указан номер документа, день оплаты, плательщик фио, инн и получатель. Если такой платежный документ не формируется в иб, то его нужно взять непосредственно в банке.
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    Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:42

      dr_morgenstern написав:Для суда платёжки не имеют принципиального значения, нет подтверждения казны о зачислении в спецфонд - нет и открытия производства.

    Имеют принципиальное значение - без неё у вас в суде тупо не примут документы.
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    Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:13

    Re: Ощадбанк

      Stringer написав:Я ощадбанком тоже никогда не платил и платежку не формировал, но если была представлена та распечатка без номера, без наименования плательщика и без скана печати, то суд не имел никакой физической возможности ее проверить.


      dr_morgenstern написав:Для суда платёжки не имеют принципиального значения, нет подтверждения казны о зачислении в спецфонд - нет и открытия производства.


    Согласен, что та распечатка без печати не совсем соответствует платежному документу, и для истца, если он не является юристом, лучше не испытывать судьбу, так как это не только займет время, но и его деньги.
    Хотя так же согласен с тем, что это обязанность судьи проверить у казначейства зачисление судебного сбора, даже если он оплачен через кассу банка по его квитанциям со всеми реквизитами.
    И по той распечатке судья может и должен проверить у казначейства факт зачисления судебного сбора.
    Позиция Верховного Суда, и в частности, секретаря его пленума Луспеника, заключается в том, что главное - это зачисление судебного сбора в госбюджет, а все остальное - чрезмерный формализм.
    Igneus
     
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