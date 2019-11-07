Stringer написав:А почему вы предоставили суду вместо платежного документа "витяг из интернет операции"? Сформируйте платежку, поставьте на неё печать в отделении и подавайте иск повторно с этим документом.... С самого начала надо было так сделать
Stringer написав:Ага, и судья лично разбирался в том, как разнесли платежи? Просто в исковых материалах не было документа подтверждающего платёж, к которому привык этот конкретный совковый судья, вот и вся проблема
Я не знаю, какую квитанцию формирует Ощадбанк после оплаты судебного сбора через его интернет-банкинг, и как таковая, она не была здесь приведена (с печатью и подписью Ощадбанка). Я пользуюсь Приват24, в котором формируется дубликат квитанции с номером, всеми реквизитами, "мокрой" печатью в синем цвете, подписью и даже ЭЦП банка. За последние три месяца я неоднократно оплачивал судебный сбор через Приват24 во всех трех инстанциях и, при этом, успел кое-где уже получить его возврат казначейством после переплаты, закрытия производства, отказа в открытии производства. Дубликат квитанции Приватбанка приемлем как для судов, так и для казначейства. Истцу советую, если еще есть время на выполнение определения суда, срочно обратиться в суд, но не к судье, а к его помощнику или секретарю, и пусть кто-то из них покажет в материалах дела ответ из казначейства, что зачисление судебного сбора в бюджет не произошло. Если это действительно так, то надо вместе с адвокатом принять решение о повторной оплате судебного сбора и возврате оплаченного ранее, который не прошел.
Stringer написав:А почему вы предоставили суду вместо платежного документа "витяг из интернет операции"? Сформируйте платежку, поставьте на неё печать в отделении и подавайте иск повторно с этим документом.... С самого начала надо было так сделать
Stringer написав:Ага, и судья лично разбирался в том, как разнесли платежи? Просто в исковых материалах не было документа подтверждающего платёж, к которому привык этот конкретный совковый судья, вот и вся проблема
Я не знаю, какую квитанцию формирует Ощадбанк после оплаты судебного сбора через его интернет-банкинг, и как таковая, она не была здесь приведена (с печатью и подписью Ощадбанка). Я пользуюсь Приват24, в котором формируется дубликат квитанции с номером, всеми реквизитами, "мокрой" печатью в синем цвете, подписью и даже ЭЦП банка. За последние три месяца я неоднократно оплачивал судебный сбор через Приват24 во всех трех инстанциях и, при этом, успел кое-где уже получить его возврат казначейством после переплаты, закрытия производства, отказа в открытии производства. Дубликат квитанции Приватбанка приемлем как для судов, так и для казначейства. Истцу советую, если еще есть время на выполнение определения суда, срочно обратиться в суд, но не к судье, а к его помощнику или секретарю, и пусть кто-то из них покажет в материалах дела ответ из казначейства, что зачисление судебного сбора в бюджет не произошло. Если это действительно так, то надо вместе с адвокатом принять решение о повторной оплате судебного сбора и возврате оплаченного ранее, который не прошел.
Именно что платежный документ, или "электронная квитанция" по вашему. Я ощадбанком тоже никогда не платил и платежку не формировал, но если была представлена та распечатка без номера, без наименования плательщика и без скана печати, то суд не имел никакой физической возможности ее проверить. Так что не чем говорить - суду нужно предоставить платежный документ, подтверждающий оплату судебного сбора, где будет указан номер документа, день оплаты, плательщик фио, инн и получатель. Если такой платежный документ не формируется в иб, то его нужно взять непосредственно в банке.
Stringer написав:Я ощадбанком тоже никогда не платил и платежку не формировал, но если была представлена та распечатка без номера, без наименования плательщика и без скана печати, то суд не имел никакой физической возможности ее проверить.
dr_morgenstern написав:Для суда платёжки не имеют принципиального значения, нет подтверждения казны о зачислении в спецфонд - нет и открытия производства.
Согласен, что та распечатка без печати не совсем соответствует платежному документу, и для истца, если он не является юристом, лучше не испытывать судьбу, так как это не только займет время, но и его деньги. Хотя так же согласен с тем, что это обязанность судьи проверить у казначейства зачисление судебного сбора, даже если он оплачен через кассу банка по его квитанциям со всеми реквизитами. И по той распечатке судья может и должен проверить у казначейства факт зачисления судебного сбора. Позиция Верховного Суда, и в частности, секретаря его пленума Луспеника, заключается в том, что главное - это зачисление судебного сбора в госбюджет, а все остальное - чрезмерный формализм.