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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1575157615771578

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:08

  v57 написав:нда
у всех свои хобби
у кого кешбек
у кого суды :)

Суд это не хобби, а иногда жизненная необходимость. Есть вопросы, которые можно решить только через суд. И тут без услуг банков не обойтись, т.к. надо оплатить судебный сбор. Лучше бы в суде кассу поставили... для оплаты судебного сбора и прочих услуг... В своих кабинетах они и так "колядуют"
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:08

Ощадбанк

Obval_Defoltovich написав:Господа, спасибо за поддержку и советы! Даже не ожидал, что будет такой резонанс! Посоветовался с адвокатом и приняли верное решение - оплатить судебный сбор ещё раз, только в Приватбанке, и подать в суд Заяву про усунення недоліків с квитанций. Другого выбора не было - упустить процессуальный срок нельзя! Сегодня был в суде, подал заявление с квитанцией в канцелярию, потом зашел к помощнику судьи. Помощник судьи смотрела на ту квитанцию с Ощад24 и говорила, что всё правильно, и реквизиты... что проблема скорее всего, из-за IBAN.
Далее - писать заявление на возврат "потерянного" платежа в банк, приложить квитанцию, копию ухвалы про залишення позову без руху, и по какой причине. Вины клиента здесь нет - клиент оплатил по правильным реквизитам, платёж ушел. Виноваты те, кто запускает в работу сырые сервисы, типа платёж с карточного счета на IBAN. С того момента, как деньги клиента попали в руки к банку с целью совершить платеж по реквизитам - это не проблемы клиента, а проблемы банка! Клиент доверил банку и платит за это пышную комиссию! Если сервис не позволяет делать такие платежи - его нельзя запускать в работу, а убытки клиентам придётся компенсировать. Кто виноват - следствие покажет...
https://www.bank.gov.ua/news/all/v-ukra ... go-rahunku

Раздел Заповнення реквізитів, второй абзац, в конце.
Вы, согласно нбу, не правильно оформили платеж. Но я знаю, что написано в ощаде24, они дeбuлы в этом плане, отходят в сторону от инструкций. Сравните с Приватом квитанцию.

Вы в казначейство Барское набирали?
Востаннє редагувалось vadymbanker в П'ят 08 лис, 2019 17:10, всього редагувалось 1 раз.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:12

  vadymbanker написав: https://www.bank.gov.ua/news/all/v-ukra ... go-rahunku

Раздел Заповнення реквізитів, второй абзац, в конце.
Вы, согласно нбу, не правильно оформили платеж. Но я знаю, что написано в ощаде24, они дeбuлы в этом плане, отходят в сторону от инструкций. Сравните с Приватом квитанцию.

Вы в казначейство Барское набирали?

С понедельника займусь. Сегодня уже вечер, пятница. Спасибо за совет
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:19

суд- необходимость?
бл, только в кино его видел
обойден судьбой похоже
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:59

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Вы, согласно нбу, не правильно оформили платеж.
В МФО надо было указать "0"?
MASolomko
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  #<1 ... 1575157615771578
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