Obval_Defoltovich написав: Господа, спасибо за поддержку и советы! Даже не ожидал, что будет такой резонанс! Посоветовался с адвокатом и приняли верное решение - оплатить судебный сбор ещё раз, только в Приватбанке, и подать в суд Заяву про усунення недоліків с квитанций. Другого выбора не было - упустить процессуальный срок нельзя! Сегодня был в суде, подал заявление с квитанцией в канцелярию, потом зашел к помощнику судьи. Помощник судьи смотрела на ту квитанцию с Ощад24 и говорила, что всё правильно, и реквизиты... что проблема скорее всего, из-за IBAN.

Далее - писать заявление на возврат "потерянного" платежа в банк, приложить квитанцию, копию ухвалы про залишення позову без руху, и по какой причине. Вины клиента здесь нет - клиент оплатил по правильным реквизитам, платёж ушел. Виноваты те, кто запускает в работу сырые сервисы, типа платёж с карточного счета на IBAN. С того момента, как деньги клиента попали в руки к банку с целью совершить платеж по реквизитам - это не проблемы клиента, а проблемы банка! Клиент доверил банку и платит за это пышную комиссию! Если сервис не позволяет делать такие платежи - его нельзя запускать в работу, а убытки клиентам придётся компенсировать. Кто виноват - следствие покажет...