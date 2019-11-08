|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лис, 2019 16:08
Додано: Суб 09 лис, 2019 16:20
При чём тут решать и затянуть. Простой пример. Понадобилось мне приватизировать участок в городе. В наличии пять соседей. Все не против, но есть ещё "міська влада".
Можно было, конечно годами, биться головой во все двери міськвиконкому, держкомзему в придачу и в ГАИ, т.к. участок граничил с красной линией. А можно так как я, обратиться в суд который собрал всех в одном месте и через полгода получить акт на землю. Так что самый очевидный путь не самый короткий.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 09 лис, 2019 16:55
Re: Ощадбанк
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, kostya77, Sergiys2009, wolt450, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|