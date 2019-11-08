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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1576157715781579

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:08

  kreuz написав:А існує якась статистика виконання вже ухвалених рішень? Коли стягнень чекають місяцями, а то й роками. А ще ж не факт, що суд ухвалить рішення саме на користь позивача...

http://razumkov.org.ua/uploads/journal/ ... 19_ukr.pdf
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:20

  Flamingo написав:
  Фантом написав:У нас в стране, даже если всё полюбовно, любые споры через суд решаются в разы дешевле и быстрее.

Хм... в мое время (на рубеже тысячелетий) в ходу были пословицы:
шуточная: "в суд идут только слабаки"
и серьезная: "хочешь решить проблему - решай, хочешь затянуть - иди в суд".
Неужто с тех пор все поменялось? Или в Украине судебную реформу таки уже провели? :mrgreen:

При чём тут решать и затянуть. Простой пример. Понадобилось мне приватизировать участок в городе. В наличии пять соседей. Все не против, но есть ещё "міська влада".
Можно было, конечно годами, биться головой во все двери міськвиконкому, держкомзему в придачу и в ГАИ, т.к. участок граничил с красной линией. А можно так как я, обратиться в суд который собрал всех в одном месте и через полгода получить акт на землю. Так что самый очевидный путь не самый короткий.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:55

Re: Ощадбанк

  Фантом написав:При чём тут решать и затянуть. Простой пример.
Вам привести кучу примеров когда суд - это потеря времени с однй стороны и затягивание времени другой стороной?
Flamingo
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