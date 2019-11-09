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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лис, 2019 16:08
Додано: Суб 09 лис, 2019 16:20
При чём тут решать и затянуть. Простой пример. Понадобилось мне приватизировать участок в городе. В наличии пять соседей. Все не против, но есть ещё "міська влада".
Можно было, конечно годами, биться головой во все двери міськвиконкому, держкомзему в придачу и в ГАИ, т.к. участок граничил с красной линией. А можно так как я, обратиться в суд который собрал всех в одном месте и через полгода получить акт на землю. Так что самый очевидный путь не самый короткий.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 09 лис, 2019 16:55
Re: Ощадбанк
Додано: Суб 09 лис, 2019 21:03
Не нужно. Я всё равно останусь при своём мнении, а Вы при своём.
В любом случае суды есть, люди судятся по тем или иным причинам. Избегать их не всегда получается.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 10 лис, 2019 05:39
У меня одного уже два дня проблема (невозможность) войти в Ощад24, или у всех?
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