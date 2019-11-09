Фантом написав:У нас в стране, даже если всё полюбовно, любые споры через суд решаются в разы дешевле и быстрее.
Хм... в мое время (на рубеже тысячелетий) в ходу были пословицы: шуточная: "в суд идут только слабаки" и серьезная: "хочешь решить проблему - решай, хочешь затянуть - иди в суд". Неужто с тех пор все поменялось? Или в Украине судебную реформу таки уже провели?
При чём тут решать и затянуть. Простой пример. Понадобилось мне приватизировать участок в городе. В наличии пять соседей. Все не против, но есть ещё "міська влада". Можно было, конечно годами, биться головой во все двери міськвиконкому, держкомзему в придачу и в ГАИ, т.к. участок граничил с красной линией. А можно так как я, обратиться в суд который собрал всех в одном месте и через полгода получить акт на землю. Так что самый очевидный путь не самый короткий.