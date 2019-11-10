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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1576157715781579

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:08

  kreuz написав:А існує якась статистика виконання вже ухвалених рішень? Коли стягнень чекають місяцями, а то й роками. А ще ж не факт, що суд ухвалить рішення саме на користь позивача...

http://razumkov.org.ua/uploads/journal/ ... 19_ukr.pdf
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:20

  Flamingo написав:
  Фантом написав:У нас в стране, даже если всё полюбовно, любые споры через суд решаются в разы дешевле и быстрее.

Хм... в мое время (на рубеже тысячелетий) в ходу были пословицы:
шуточная: "в суд идут только слабаки"
и серьезная: "хочешь решить проблему - решай, хочешь затянуть - иди в суд".
Неужто с тех пор все поменялось? Или в Украине судебную реформу таки уже провели? :mrgreen:

При чём тут решать и затянуть. Простой пример. Понадобилось мне приватизировать участок в городе. В наличии пять соседей. Все не против, но есть ещё "міська влада".
Можно было, конечно годами, биться головой во все двери міськвиконкому, держкомзему в придачу и в ГАИ, т.к. участок граничил с красной линией. А можно так как я, обратиться в суд который собрал всех в одном месте и через полгода получить акт на землю. Так что самый очевидный путь не самый короткий.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:55

Re: Ощадбанк

  Фантом написав:При чём тут решать и затянуть. Простой пример.
Вам привести кучу примеров когда суд - это потеря времени с однй стороны и затягивание времени другой стороной?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:03

  Flamingo написав:
  Фантом написав:При чём тут решать и затянуть. Простой пример.
Вам привести кучу примеров когда суд - это потеря времени с однй стороны и затягивание времени другой стороной?

Не нужно. Я всё равно останусь при своём мнении, а Вы при своём.
В любом случае суды есть, люди судятся по тем или иным причинам. Избегать их не всегда получается.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 05:39

У меня одного уже два дня проблема (невозможность) войти в Ощад24, или у всех?
In HODL we trust
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 08:59

  Tegularius написав:У меня одного уже два дня проблема (невозможность) войти в Ощад24, или у всех?

Було те саме. Обновив додаток - працює.
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:59

  Obval_Defoltovich написав:Ощадбанк "потерял" судебный сбор. Более месяца назад подавал исковое заявление в суд и оплачивал судебный сбор через Ощад24 по новым реквизитам IBAN, взятым с сайта суда. Буквально сегодня получил Ухвалу про залишення заяви без руху в связи с тем, что оплаченный судебный сбор не поступил на счет спецфонда Гос. бюджета Украины. Квитанция об оплате прилагалась при подаче искового заявления - иначе бы его не приняли. Суд просит в Ухвале оплатить судебный сбор ещё раз и даёт 10 дней на устранение недостатков!
Шок :shock: :shock: :shock: Как такое может быть? То ли страна у нас странная, то ли банки IBANутые. Обратился на горячую линию Ощадбанка - они помочь ничем не могут, и выяснить по какой причине деньги не зашли в гос. бюджет - тоже. Даже заявку не принимают. Рекомендуют обращаться в отделение с письменным заявлением. Обратился к знакомой - начальнику моего отделения, она пообещала помочь. Адвокат говорит - искать не дошедшие деньги будут долго и советует оплатить ещё раз, а тот платёж - писать в банк заявление, чтобы вернули. Иначе суд вернёт исковое заявление, которое там пролежало уже месяц, и будет упущен процессуальный срок.
Могу, конечно оплатить ещё раз, и ещё раз... Только не могу понять, почему в Моём банке не могут мне оперативно дать ответ по поводу зависшего платежа. И где гарантии, что я оплачу ещё раз по тем же реквизитам - и платёж снова не зависнет. Реквизиты правильные, проверял ещё раз, на сайте суда. Не уже ли такой косяк возник из-за IBAN?
Очень печально всё! Может банк и вернёт когда-нибудь зависший платёж, только никто не вернёт упущенные процессуальные сроки и связанные с ними финансовые убытки, и моральный ущерб...

Проверьте все реквизиты в квитанции из ощада -эти куры на кассах могут и едрпоу не то вписать. А также во многих отделениях не знают как по ибану платить (может их ПО еще не обновили - хз). Зайдите в другой банк и оплатите там.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 20:02

  clientage написав:
  Obval_Defoltovich написав:На сайте суда указаны реквизиты со счетом IBAN

Платить нуна по обычным рек-ам :idea:
Выковыряйте из того ИБАНутого счета МФО и счет и на них платите.
Там все прозрачно
Пышный привет МоемуБанку :mrgreen:

Ну, не знаю. Я со счета юрлица в ощаде платил уже и не раз по Ибану и все ок. Там даже МФО автоматом заполняется. Может для физ.лиц что-то еще не доделали...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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