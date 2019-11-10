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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:42
Не нашел еще в реестре судебных решений актов следственных судей по этому уголовному делу, но судя по тому, что управляющая территориальным отделением государственного банка перевела свыше одного миллиона гривен с пенсионных счетов, которые открыты в основном в ЭТОМ банке, то ошибки быть не должно:
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:55
сірий
Єто банк Пышного и от слова АД (ощАД)
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:21
З якою ціллю цікавитесь?
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Додано: Пон 11 лис, 2019 18:23
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:36
пишно-крадська банка
+50грн !
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Додано: Пон 11 лис, 2019 18:42
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Пон 11 лис, 2019 18:58
Нашел таки! Все правильно - он родимый, то есть ощАД:
Все было бы хорошо у комбинаторов, но пенсионеры оказались из силовых структур.
Додано: Пон 11 лис, 2019 19:03
Львовская
Вита Шрай очень любит этот банк и этот форум
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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