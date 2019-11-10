RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1577157815791580

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:42

Не нашел еще в реестре судебных решений актов следственных судей по этому уголовному делу, но судя по тому, что управляющая территориальным отделением государственного банка перевела свыше одного миллиона гривен с пенсионных счетов, которые открыты в основном в ЭТОМ банке, то ошибки быть не должно: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m= ... &id=260949
Igneus
 
Повідомлень: 262
З нами з: 29.08.18
Подякував: 80 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:55

сірий

Єто банк Пышного и от слова АД (ощАД)
demichh
 
Повідомлень: 2177
З нами з: 09.12.10
Подякував: 115 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:21

  сірий написав:Подскажите пожалуйста,этот быdlo-совковый :evil: банк комерческий или гос.?

З якою ціллю цікавитесь? :wink:
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30125
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:23

  demichh написав:Єто банк Пышного и от слова АД (ощАД)

Ні...це Пишка-банка. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30125
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:36

пишно-крадська банка
:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6466
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:42

  greenozon написав:пишно-крадська банка
:mrgreen:

бинго!второй год твержу
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3132
З нами з: 03.12.14
Подякував: 370 раз.
Подякували: 435 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:58

  Igneus написав:Не нашел еще в реестре судебных решений актов следственных судей по этому уголовному делу, но судя по тому, что управляющая территориальным отделением государственного банка перевела свыше одного миллиона гривен с пенсионных счетов, которые открыты в основном в ЭТОМ банке, то ошибки быть не должно: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m= ... &id=260949

Нашел таки! Все правильно - он родимый, то есть ощАД:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/78243282#
http://reyestr.court.gov.ua/Review/82354577

Все было бы хорошо у комбинаторов, но пенсионеры оказались из силовых структур.
Igneus
 
Повідомлень: 262
З нами з: 29.08.18
Подякував: 80 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:03

  demichh написав:Єто банк Пышного и от слова АД (ощАД)
Львовская
Вита Шрай очень любит этот банк и этот форум
Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3132
З нами з: 03.12.14
Подякував: 370 раз.
Подякували: 435 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 1577157815791580
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Flamingo, Google Feedfetcher, lubopytnaya, ukrprom2014, vitaliy1111, логан1919 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78562)
11.11.2019 19:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.