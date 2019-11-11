|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:19
Re: Ощадбанк
Был слух, что у судьи председателя Апелляционно хозяйственного суда, Харькова, в банке Форум 300млн(по курсу 8!)грн сгорел депозит. Это действительно для них пыль.
Додано: Пон 11 лис, 2019 22:21
greenozon стецькове))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
|