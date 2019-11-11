RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1578157915801581

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:19

Re: Ощадбанк

Был слух, что у судьи председателя Апелляционно хозяйственного суда, Харькова, в банке Форум 300млн(по курсу 8!)грн сгорел депозит. Это действительно для них пыль.
vadymbanker
 
Повідомлень: 342
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:21

greenozon стецькове)) https://ok.ru/search?st.query=вита%20шрай
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3137
З нами з: 03.12.14
Подякував: 370 раз.
Подякували: 436 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 1578157915801581
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, lel, melkh і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15802)
11.11.2019 22:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.