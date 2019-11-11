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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1578157915801581

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:19

Re: Ощадбанк

Был слух, что у судьи председателя Апелляционно хозяйственного суда, Харькова, в банке Форум 300млн(по курсу 8!)грн сгорел депозит. Это действительно для них пыль.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:21

greenozon стецькове)) https://ok.ru/search?st.query=вита%20шрай
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:12

Re: Ощадбанк

Мизантрóп написав:greenozon стецькове)) https://ok.ru/search?st.query=вита%20шрай
кто это за баба косая?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 06:02

  Igneus написав:
  Igneus написав:Не нашел еще в реестре судебных решений актов следственных судей по этому уголовному делу, но судя по тому, что управляющая территориальным отделением государственного банка перевела свыше одного миллиона гривен с пенсионных счетов, которые открыты в основном в ЭТОМ банке, то ошибки быть не должно: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m= ... &id=260949

Нашел таки! Все правильно - он родимый, то есть ощАД:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/78243282#
http://reyestr.court.gov.ua/Review/82354577

Все было бы хорошо у комбинаторов, но пенсионеры оказались из силовых структур.
в записи есть существенная ошибка,адресс отделения не улица , а проспект . Ну а по сути,в программе должно быть видно на кого оформляется доп.карта к счету . Скорее всего , ее оформили на собственника ,но так как фотографируют собственника с картой разве что в Привате,вот и решили банкиры использовать возможность. Из личного опыта - деньги должны работать,поэтому скрытый субсчет на Мобильных Сбережениях и привязка к контактному мобильному решают проблему мошенничества и нечистоплотного сотрудничества
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:51

sens

Фигтам. Смс-авторизация ничего не решает, погуглите уязвимость SS7. Только аппаратные токены спасут настоящего параноика.
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